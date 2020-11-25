Моют даже почтовые ящики: глава управляющей компании рассказал о работе коммунальщиков в период пандемии

Глава УК «СПАС-Дом» Евгений Малай считает, что лояльность собственников к управляющей компании выражается в своевременности платежей за «коммуналку». Фото: Михаил ДОКУКИН

Сегодня в Новосибирске за комфортом дворов и подъездов многоквартирных домов следят более тысячи УК и ТСЖ. Евгений Малай, топ-менеджер одной из крупнейших управляющих компаний - «СПАС-Дом», рассказал «КП» - Новосибирск» о том, какие проблемы приходится решать коммунальщикам, чтобы повысить лояльность жильцов, и как изменилась работа в период борьбы с коронавирусом.

Миллионы «квадратов» в управлении

«СПАС-Дом» - один из лидеров рынка Новосибирска в сфере ЖКХ. Зона ответственности впечатляет: 621 подшефных многоквартирных домов и порядка 2,5 миллиона квадратных метров площадей, которые обслуживают порядка 900 сотрудников. Ежедневно они следят за состоянием жилого фонда, поддерживают на подведомственной территории чистоту, отвечают за благоустройство и решают вопросы собственников.

«Мусорный» вопрос

В 2020 году УК «СПАС-Дом» запустила масштабную программу по модернизации и реконструкции площадок накопления ТКО. Как отмечает Евгений Малай, реализуется она при софинансировании собственников и управляющей компании. На сегодняшний день УК «СПАС-Дом» оборудовала 84 «умные» контейнерные площадки, доступ к которым осуществляется по электронному чипу либо кодовому замку.

Глава управляющей компании отметил, что запирать мусор на замок приходится для того, чтобы рассчитываться с оператором по вывозу отходов по факту оказанных услуг.

Так выглядит модернизированная контейнерная площадка. Фото: Предоставлено УК «СПАС-Дом»

К зиме готовы

В начале беседы Евгений Малай делится последними новостями компании. В этом году парк спецтехники пополнился двумя новыми погрузчиками с ковшами, которые будут зимой служить для уборки снега и уже успели зарекомендовать себя лучше, чем аналогичные машины, которые уже есть в распоряжении компании. Их купили в дополнение к уже имеющейся технике.

- Наши новинки - это отечественные мини-трактора. Приехали к нам из Челябинска и удивили наших водителей. Компактные, юркие, теплые. Высота подъема ковша - без малого 4 метра, что позволяет загружать снег в КамАЗ напрямую. Нашим дворникам теперь не придется делать двойную работу, перегружая снег лопатами из ковша в самосвал. Соответственно, экономится время уборки и рабочая сила. Кроме того, все мы знаем о проблеме плотной парковки во дворах. Наши новые машинки с легкостью маневрируют на небольших пространствах, так что за качество уборки можно не переживать, - рассказал глава управляющей компании.

Парк спецтехники УК «СПАС-Дом» в этом году пополнили два отечественных мини-трактора. Фото: Предоставлено УК «СПАС-Дом»

COVID добавил хлопот

Коронавирус внес финансовые коррективы в работу всех компаний, неважно какой сферы. Коммунальщики тоже попали под влияние пандемии. Например, увеличились затраты на дезинфекцию мест общего пользования. Работники управляющей компании в ежедневном режиме обрабатывают входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила.

Если на подшефной территории обнаруживается очаг инфекции, то с заразой, которую важно убить полностью, борются уже специализированные службы. Это большой объем работы, а расходы ложатся на плечи управляющей компании.

Кроме того, для сотрудников и посетителей подразделений УК «СПАС-Дом» регулярно закупаются средства индивидуальной защиты и антисептики. Причем, если посетитель забыл маску, ее выдадут бесплатно.

- Среднемесячные затраты на борьбу с вирусом выросли до 150 тысяч рублей, иногда доходили до 500. Всего с начала пандемии на санитарно-гигиенические мероприятия мы израсходовали порядка 4 миллионов рублей, - приводит цифры Евгений Малай.

Работа с Digital

Коммунальщики стараются идти в ногу со временем и задействуют современные технологии. Евгений Малай признается, что некоторые дают видимый результат, а к некоторым собственники еще не привыкли. Глава УК «СПАС-Дом» отмечает, что, несмотря на обилие платежных сервисов, интернет-платежи занимают всего лишь 11% от общего числа платежей собственников жилья, которых обслуживает управляющая компания. Большинство предпочитают рассчитываться за «коммуналку» по старинке - наличными в кассе. При этом Евгений Малай подчеркивает востребованность онлайн-обращений в управляющую компанию.

- Когда мы перезапускали сайт - один из главных документов управляющей компании, я посмотрел, как выглядят интернет-представительства новосибирских коллег, и мы оказались в числе немногих, у кого есть раздел «Вопрос - ответ», благодаря которому собственник может обратиться к нам напрямую и решить проблему. Этот инструмент уже хорошо себя зарекомендовал, и мы видим, что он востребован. Собственники просят нас пояснить, из чего складывается тариф на ту или иную услугу, интересуются отчетами о нашей работе, задают вопросы о работе личного кабинета на сайте и так далее, - перечисляет Евгений Малай.

По словам собеседника, время реагирования на интернет-запрос составляет от 3 часов до 5 дней в зависимости от сложности темы. Специалисты УК «СПАС-Дом» отрабатывают 100% обращений. Кроме того, ряд вопросов собственников решается на личных приемах генерального директора, которые были приостановлены из-за коронавируса, а сейчас вновь возобновились.

- В работе управляющей компании с людьми необходимо слышать, чего хотят жители, - констатирует Евгений Малай.

Навстречу должникам

Как и в любой сфере, у работников системы ЖКХ есть и финансовые проблемы. Касаются они в том числе и дебиторской задолженности собственников перед управляющей компанией.

По словам Евгения Малая, отношение к оплате у жильцов разное. Кто-то платит, потому что так надо. Кто-то не видит работы коммунальщиков и считает, что за услуги может не платить. Отдельная категория неплательщиков - люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию: многие лишись работы из-за пандемии, у кого-то сократили зарплату, кто-то заболел... Ко всем категориям неплательщиков в УК «СПАС-Дом» индивидуальный подход.

Руководитель управляющей компании отмечает, что самым тяжелым месяцем по сбору платежей за коммунальные услуги оказался апрель. Евгений Малай считает, что на дебиторскую задолженность оказал влияние внезапный для всех режим самоизоляции. В марте - апреле собираемость платежей упала до 86% вместо привычных для коммунальщиков 98%. Для сравнения, в октябре этого года сборы по управляющей компании с учетом взысканий по дебиторской задолженности составили 102%.

Кстати, для решения вопросов с неплательщиками в управляющей компании создали претензионно-договорной отдел, работа которого приносит в бюджет УК «СПАС-Дом» ежемесячно до 12% от общего сбора «коммуналки».

- Мы прекрасно понимаем ситуацию с падением доходов и идем навстречу населению. Между собственниками-должниками и управляющей компанией подписываем документ о рассрочке платежей. С марта было заключено порядка 3,5 тысячи соглашений о реструктуризации задолженности. Кроме того, увеличение количества платежей говорит о том, что люди видят нашу работу и готовы за нее платить, - считает Евгений Малай.