«Комсомолка» стала еще ближе!

«Комсомолку» в магазине «Сетка в клетку» вы найдете быстро: она лежит на стойках рядом с кассой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Редакция «Комсомольской правды» старается, чтобы наши читатели первыми узнавали самые главные новости. И постоянно расширяет список торговых точек, где можно купить свежий выпуск газеты. С 25 ноября «Комсомолка» появилась в 13 магазинах сети у дома «Сетка в клетку». Вы найдете:

— еженедельник-«толстушку», который выходит каждую среду, цена — 30 рублей;

— ежедневный номер за среду, цена — 23 рубля;

— «Телепрограмму», цена — 27 рублей.

У стоек рядом с кассой вы увидите и наши проекты для детей, которые давно стали хитом у малышей и их родителей:

— «Фиксики» (118 рублей за одну книгу);

— «Ми-ми-мишки» (139 рублей);

— «Царевны» (139 рублей).

В ближайшее время ассортимент будет расширяться, следите за акциями и новинками! Мы рады, что стали еще ближе к вам!

КОНКРЕТНО

Адреса магазинов «Сетка в клетку», где вы найдете газеты и детские журналы от «КП»:

— ул. Б. Хмельницкого, 54

— ул. Дунаевского, 14

— ул. Заречная, 12

— ул. Кирова, 236

— ул. Костычева, 74/1

— ул. Кошурникова, 22/3

— ул. Некрасова, 63

— ул. Овражная, 13

— ул. Танковая, 34

— ул. Титова, 253

— ул. Фрунзе, 230

— ул. Ясный Берег, 8

— ул. Сиреневая, 31

Где еще можно купить газету?

В Новосибирске и Новосибирской области еженедельник «Комсомольская правда» («толстушка») и газета «Телепрограмма» продаются во всех торговых сетях (кроме сети магазинов «Ярче!»), в киосках прессы и почтовых отделениях «Почты России».

Ежедневный выпуск можно купить в киосках печати, в почтовых отделениях «Почты России» и в сетях «Лента», «Гигант», «Горожанка», «Сетка в клетку» и «Мегас». В ближайшее время этот список будет пополняться.

А еще на нашу газету можно подписаться. Уточнить вопросы о распространении газеты также можно по тел. (383) 289-91-10.