Повестка дня третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Сессия состоится 4 декабря. Фото: Андрей КОПАЛОВ

1. О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» (первое чтение)

3. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (первое чтение)

4. О внесении изменений в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2018 № 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 – 2021 годы»

5. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

6. Об установлении границ территории ТОС «Клюквенный»

7. О поручениях Совета депутатов города Новосибирска в проект годового плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2021 год

8. О внесении изменения в пункт 7 решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 45 «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав балансовых комиссий»

9. Об обращении Совета депутатов города Новосибирска к Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Шимкиву А. И.

10. Об зменении состава постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и внесении изменения в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

11.О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 926

12. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Разное

13.О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе Новосибирске и обеспеченностью населения лекарственными средствами

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д.В. Асанцев