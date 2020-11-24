10 700 рублей в месяц*, чтобы переехать в жилой комплекс в 6 минутах от площади К. Маркса

Меньше чем за год ДК «Акация» заработала репутацию сильного игрока на рынке недвижимости в сегменте доступного жилья. Фото: ДК «Акация»

Срок сдачи ЖК «Акация на Ватутина» - второй квартал 2022 года. Первую и вторую секцию дома № 1 нового жилого комплекса застройщик планирует сдать досрочно.

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии. Сейчас покупатели могут приобрести квартиры в доме № 2 и трех блок-секциях дома № 1.

- При строительстве жилых объектов ДК «Акация» использует панель, изготовленную по современным технологиям. По структуре она напоминает трехслойный пирог из железобетона, утеплителя и облицовки. Этот «сэндвич» хорошо держит тепло и обеспечивает хорошую звукоизоляцию в квартирах, - рассказали в пресс-службе застройщика.

Один из плюсов панельного домостроения - быстрые темпы без ущерба качеству. Строительство нового жилого комплекса на левом берегу началось в марте 2020 года. В доме № 1 уже закончено остекление фасада двух блок-секций, завершена кладка кирпичных стен и идут работы по обустройству внутренних коммуникаций. В доме № 2 ведется монтаж стен шестого этажа, в доме № 3 - монтаж стен второго этажа, а в доме № 4 выполнено погружение свай.

Стройплощадка ЖК «Акация на Ватутина». Фото: ДК «Акация»

Фасад ЖК «Акация на Ватутина» гармонично сочетает эстетику и высокое качество. Яркие атмосферостойкие краски станут не только настоящим украшением локации, но и защитят фасад от неблагоприятных природных явлений.

Важное достоинство ЖК «Акация на Ватутина» - его локация. В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса - остановка «Лыжная база», от которой ходит 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за 6 минут), а в 5 минутах езды в другую сторону - ТРЦ «МЕГА» с гипермаркетами «АШАН» и «ИКЕА». Рядом с жилым комплексом выезд на Бугринский мост, который обеспечивает свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

Еще одно преимущество ЖК - 576 парковочных мест. А это значит, что у жильцов не будет проблем с парковкой своих автомобилей.

Фото: ДК «Акация»

В пределах квартала - супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, поликлиники для детей и взрослых. Плюс, который оценят жители мегаполиса, - соседство ЖК «Акация на Ватутина» с парком культуры и отдыха «Бугринская роща» и действующей лыжной базой. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе позволят отдыхать и укреплять здоровье как детям, так и взрослым.

В строящемся ЖК широкая ассортиментная линейка студий - от компактных (20,6 кв. м) до просторных (37,02 кв. м), а также три вида однокомнатных квартир площадью 35,5 и 38,4 кв. м.

Меньше чем за год ДК «Акация» заработала репутацию сильного игрока на рынке недвижимости в сегменте «доступное жилье». Свой первый объект -17-этажный панельный дом «Акация на Красногорской»** - компания построила с опережением графика на четыре месяца. Жители новостройки уже получили ключи от квартир. Также недавно были открыты продажи квартир ЖК «Акация на Лежена», расположенного в 900 метрах от станции метро «Золотая нива», где сейчас стартовые привлекательные цены.

В настоящее время в портфеле ДК «Акация» более 60 тысяч кв. м строящегося жилья.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607,

тел. (383) 388-49-87

акация54.рф

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* Программа «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Стоимость квартиры - 1,89 млн руб. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 20 лет. Первоначальный взнос - 20%.

** Застройщик дома «Акация на Красногорской» - ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

ООО СЗ «Акация на Лежена». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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