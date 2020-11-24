Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 ноября 2020 года: более 200 человек оказались в реанимации

В Новосибирске более 200 человек находятся в реанимации Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 ноября 2020 года. За минувшие сутки врачи выявили в регионе 175 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области было выявлено 21606 заболевших коронавирусом. По-прежнему Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОВИД У ДЕТЕЙ

За минувшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 14 детей в Новосибирске. Всего с начала вспышки в регионе заразились 1385 маленьких пациентов. В детской больнице №3 находятся 45 ребятишек с диагнозом COVID-19 или подозрением на опасное заболевание.

БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК В РЕАНИМАЦИИ

Шестеро сибиряков стали жертвами коронавируса всего за сутки. По данным оперативного штаба, скончались двое мужчин в возрасте 68 лет и 91 года, две женщины в возрасте 60 лет, а также пациентки в возрасте 59 лет и 76 лет. Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 704 человека.

В отделениях реанимации новоисбирских больниц находятся 205 пациентов. Еще 60 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 175 человек

Количество пациентов в реанимации: 205 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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