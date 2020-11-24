Заставляла мыть унитазы и полы: в Томске дети пожаловались на няню детского сада, которая «приучала их к труду»

Один из томских детских садов проверяет прокуратура. Фото: Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске грянул скандал в одном из детских садиков. Родители детей написали в соцсетях, что малышей приучали к труду изощренным способом. Якобы няня в одной из групп заставляла ребятишек мыть унитазы и полы. Дети проговорились об этом взрослым. Те пожаловались руководству садика. Сейчас там идет внутренняя проверка.

— Пока мы комментарии никакие не даем, проверяем информацию, — заявили КП-Новосибирск в детском саду.

Правду ли говорят дети, проверяет и прокуратура.

— Прокуратура района проверит исполнение детским садом законодательства об образовании, в том числе даст правовую оценку соблюдению прав воспитанников и обязанностей работников учреждения в ходе образовательного процесса, — рассказали в пресс-службе Томской прокуратуры.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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