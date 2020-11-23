На крючке: как не нарваться на горе-продавцов в «Черную пятницу»

Фото: Андрей КОПАЛОВ

«Черная пятница» несколько лет назад стала настоящим символом тотальных распродаж. В этот день тысячи магазинов, в том числе и в сети, предлагают существенный дисконт на ряд товаров. С хорошей уценкой можно купить одежду, обувь, электронику, бытовую технику, модные гаджеты, но среди продавцов есть и не чистые на руку.

Обычно, датой наступления дня бешеных скидок для любителей шоппинга считается четвертая ноябрьская пятница. В 2020 году, в России она наступит 27 ноября. Следует заметить, что далеко не все покупатели получают заветный товар и теряют деньги. Дело в том, что накануне «Черной пятницы» активизируются мошенники, которые создают сайты-однодневки или группы в социальных сетях, обещая заманчивые условия или акции с бонусами.

Жительница Новосибирска Ирина Рощина (имя изменено,– прим. ред.) в 2019 году попалась на уловки нечистых на руку продавцов, оставшись без подарка, который хотела купить себе ко дню рождения фитнес-браслет, но осталась ни с чем. Продавец исчез вместе с деньгами.

– Я хотела купить модный браслет. Меня привлекла цена на гаджет. Вместо 1400 он стоил 849 рублей. Сайт, на котором я покупала себе подарок, выглядел убедительно и внушал доверие. Оформила заказ, нажала кнопку «оплатить» и меня перебросило на платежную страницу. Я заполнила все данные, подтвердила оплату, но своей покупки так и не дождалась. Через пару дней интернет-магазин оказался заблокирован.

По словам сибирячки, в полицию она обращаться не стала, поскольку сумма для нее оказалась несущественной, однако, ни своего заказа, ни возврата денег она не дождалась.

– Мне еще повезло, что потом не было попыток списать с моей карты денег. Конечно, карточку пришлось сменить. Впечатление – не из приятных, – признается девушка.

Накануне дня глобальных распродаж эксперты Роскачества посоветовали россиянам быть начеку. По мнению специалистов, прежде всего, нужно обращать внимание на доменное называние сайта.

- При этом покупки делать лучше всего у проверенных сетевых магазинов. Нужно смотреть также, задействован ли на сайте протокол «https» и актуален ли сертификат безопасности. Нужно также всегда проверять реквизиты сетевого магазина перед тем, как на нем делать покупку, подчеркивают в ведомстве.

О том, что покупателям нужно быть, начеку, советуют в пресс-службе «МегаФона».

По мнению представителей сотового оператора, помимо стандартных правил безопасности – изучать отзывы о магазинах и оформлять заказы только у проверенных компаний в официальных приложениях, представители телеком-отрасли рекомендуют завести отдельную карту для покупок.

Это позволит не компрометировать данные основной зарплатой карты, а также обезопасить себя от лишних списаний, зачисляя на счет только ту сумму, которая необходима для оплаты товара.

- Например, абоненты МегаФона могут за 15 секунд оформить в Личном кабинете цифровую карту с полным функционалом, которая соответствует всем стандартам безопасности платёжной системы Mastercard. Деньги на карте находятся на лицевом счёте в МегаФоне, что позволяет расплачиваться за покупки средствами с баланса мобильного телефона, - делятся лайфхаком в компании.

В прочем, главный совет в преддверии дня скидок – будьте предельно внимательны, ведь покупки должны приносить радость, а не разочарование.