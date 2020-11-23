«Пятёрочка Доставка» в Новосибирске – как подарок к новогодним праздникам

Зона доставки уже покрывает более 80% территории третьего по количеству населения города России. Она сегодня включает Центральный, Октябрьский, Заельцовский, Дзержинский, Калиниский, Кировский, Ленинский и Железнодорожный районы.

Новосибирск стал 11-м городом, где действует экспресс-доставка из магазинов торговой сети «Пятёрочка» после Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и Челябинска. Все они входят в число 16 крупнейших городов нашей страны и, кроме Краснодара, являются миллионниками. В столице Краснодарского края проживает 933 тысячи человек и он наверняка вскоре преодолеет рубеж в 1 000 000 жителей. Всего на сегодняшний день к сервису подключено 380 магазинов, включая 7 дарксторов.

«Нашим приоритетом всегда остаётся удобство и безопасность для наших гостей, для этого мы запустили доставку продуктов в Новосибирске, - рассказывает директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Олег Казаков. - Уже сейчас большинство жителей города могут оценить все преимущества онлайн-шопинга. Нам важно, чтобы все гости «Пятёрочки» были довольны своими заказами, возвращались к нам и рекомендовали сервис друзьям и близким, поэтому мы заботимся о качестве продуктов, которые тщательно отбираем для заказа, строго соблюдая все меры безопасности. В новой для нас всех эпидемиологической ситуации такой сервис особенно востребован, а в преддверии Нового года поможет подготовиться к празднику и больше времени уделить родным и близким».

Чтобы сделать заказ, в первую очередь, необходимо скачать мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Дальнейшие шаги тоже очень просты, и их вам подскажет система. Заказы принимаются в очень удобное для всех покупателей время - с 09:00 до 21:00. Они собираются непосредственно в универсамах «Пятёрочка». Особо отметим, что цены на продукты и товары повседневного спроса аналогичны тем, что и в магазинах сети. Более того в приложении действуют те же акции и дополнительно обязательно начисляются двойные баллы участникам программы лояльности «Выручай-карта».

Доставляются продукты курьерами прямо до двери в течение часа с момента заказа. Стоимость доставки составляет всего 99 рублей, что вполне доступно. Есть у торговой сети и услуга «бесплатная доставка». Она предназначена для пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями, многодетным семьям и прочим категориям граждан, которые нуждаются в особой поддержке. Достаточно ввести при оформлении заказа промокод ZABOTA. Но нужно быть готовым к тому, что при доставке курьер может попросить документ, подтверждающий льготный статус.

Еще один плюс в бесконтактной доставке в том, что никаких взаиморасчётов с курьерами осуществлять не нужно, поскольку оплатить заказ необходимо сразу в мобильном приложении. Это в наше непростое пандемийное время - максимально удобно и безопасно.

Не стоит также переживать, что в заказе могут оказаться продукты с критическим сроком годности. Торговая сеть заинтересована в том, чтобы покупатели оставались с ней и пользовались ее сервисами. Поэтому при сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и только самые свежие фрукты и овощи.

Абсолютно все универсамы торговой сети «Пятёрочка» строго соблюдают принятые санитарно-гигиенические требования. В магазинах производится дезинфекция помещений, реализуется весь комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. У курьеров доставки, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно измеряется температура тела. Делается это в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и для сохранения здоровья как покупателей, так и сотрудников торговой сети.

КСТАТИ

В Новосибирске к концу года планируется расширение зоны сервиса «Пятёрочка Доставка» до 90%.