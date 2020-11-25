В чем польза золошлаковых материалов?

На ближайшую перспективу прорабатывается вопрос использования золы в цементном производстве. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Несколько лет назад СГК проводила эксперимент по использованию золошлаковых отходов в дорожном ремонте. Интересно, где и как сейчас используются такие отходы после того, как их вывезли с ТЭЦ?

Максим Реутов.

Продукты сжигания угля ТЭЦ - шлак и зола - используются как составляющая для строительных материалов. Часть золы новосибирские ТЭЦ реализуют производителям сухих строительных смесей, битумов. Ежегодно таким образом утилизируется порядка 40 тысяч тонн сухой золы.

На ближайшую перспективу прорабатывается вопрос использования золы в цементном производстве - это направление наиболее востребовано в мировом опыте утилизации продуктов сжигания угля. На сухую золу новосибирских ТЭЦ получена вся необходимая разрешительная документация: технические условия, зарегистрированные в Росстандарте, сертификат соответствия в системе Росстройкачества.

Кроме того, проводится периодический контроль качества золы по радиационной безопасности, содержанию горючих веществ и физико-химическим характеристикам.

В ряде регионов СФО СГК уже несколько лет реализует проекты по рекультивации нарушенных земель с использованием золошлаковых материалов, прошедших государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора. Такие материалы применяются для выравнивания участков, после чего используется биологический слой почвы и высаживаются зеленые насаждения. Таким образом, нарушенные под воздействием промышленного производства или добычи земли возвращаются в хозяйственный оборот.

В Новосибирске на текущий момент в проектной и предпроектной стадии находятся три проекта рекультивации.

Общий объем используемых золошлаковых материалов по всем проектам, реализуемым в настоящее время СГК на территории СФО, составляет около 1 миллиона кубических метров в год.

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