Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 ноября 2020 года: зараза унесла жизни 698 человек

Врачи прикладывают все силы, чтобы побороть болезнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 ноября 2020 года таковы: в регионе за минувшие сутки выявлено 172 новых случая заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Новосибирской области диагноз подтвердился у 21431 пациента. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирской области

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

Десять детей заразились коронавирусом в минувшие сутки, сообщили новосибирские врачи. Всего в регионе заболел 1371 ребенок с начала вспышки заболевания. В детской больнице №3 находятся 47 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ ВИРУСА

Пятеро новосибирцев умерли от COVID-19 всего за сутки. По информации оперативного штаба, скончались четверо мужчин в возрасте 61 год, 66 лет, 74 года и 80 лет, а также женщина в возрасте 79 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 698 пациентов.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 182 пациента в тяжелом состоянии .Еще 58 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧ ЛЕЖАТ В БОЛЬНИЦАХ

Новосибирские больницы загружены пациентами, врачи говорят о резком росте числа пневмоний — по сравнению с прошлым годом. По данным оперативного штаба, в больницах Новосибирска находятся 3 547 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Еще 1 651 человек проходит лечение в больницах сельских районов Новосибирской области.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 172 человека

Количество пациентов в реанимации: 182 пациента

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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