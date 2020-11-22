Встала, отряхнулась и пошла: 6-летняя девочка выпала с четвертого этажа в Томске

Момент падения попал на камеры. Фото: скриншот из видео.

В Томске 6-летняя девочка выпала с окна четвертого этажа, после чего встала, отряхнулась и вернулась в квартиру. Родители сразу же вызвали скорую помощь, чтобы они осмотрели ребенка. Подробности истории в материале КП-Новосибирск.

ЧП произошло вечером 21 ноября в субботу. Видимо, малышка стояла у окна и сильно наклонилась. Одно неловкое движение и… девочка летит плашмя вниз. Само падение зафиксировали надомные камеры видеонаблюдения.

От верной смерти девочку спас сугроб под окном. На кадрах видно, как ребенок, видимо, в состоянии шока медленно поднимается и заходит домой. Родители девочки тут же вызвали медиков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Томской области.

— Была экстренно вызвана скорая медицинская помощь. Девочка доставлена в БСМП (больница скорой медицинской помощи) №2. Проведены все необходимые исследования, — рассказывают в пресс-службе Минздрава.

По словам медиков, у малышки обнаружены многочисленные переломы. Девочка провела всю ночь в реанимации, но уже переведена в обычную палату. Ее жизни ничего не угрожает.

Тем временем случаем заинтересовалась полиция. Они будут проводить проверку и уже составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

— Сотрудниками полиции продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщает пресс-служба Томского МВД.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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