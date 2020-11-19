«Ситилинк» приготовился к крупнейшей онлайн-распродаже в России

Фото предоставлено компанией «Ситилинк».

Распродажа продлится с 16 ноября до 4 декабря 2020 года: в этот период более 4000 наименований товаров доступны со скидками от 5% до 70%.

В день официального старта восьмой всероссийской онлайн-распродажи «Черная пятница 2020», 27 ноября, «Ситилинк» расширит список акционных товаров еще на 1000 наименований. Также часть ассортимента будет доступна на интернет-площадке: www.blackfridaysale.ru.

В акции участвуют моноблоки, ноутбуки, компьютеры, а также комплектующие к ним, мониторы, смартфоны, планшеты, телевизоры, игровые консоли и аксессуары, аудиотехника, сетевое оборудование, периферия, крупная и мелкая бытовая техника, среди которой холодильники, варочные панели, плиты и духовые шкафы, стиральные и сушильные машины, микроволновки, чайники, кухонные комбайны, а также другие товары для кухни. Также скидки распространяются на электроинструмент, технику для дома, товары для красоты и здоровья, спорттовары, автомобильную электронику, мебель, товары для обустройства «умного дома» и т.д.

Так, мощный компьютер IRU Home 225 MT Ryzen 5 2600/16Gb/1Tb 7.2k/SSD120Gb/GTX1050Ti 4Gb/W10HSL64 доступен со скидкой в 20% по стоимости всего 39 990 рублей, монитор со светодиодной подсветкой ЖК-панели ACER EK241Ybix 23.8" - за 7 990 рублей, многофункциональный смартфон NOKIA 5.3 4/64Gb - за 12 990 рублей. Стиральная машина BEKO WSRE6H636BBW, фронтальная, 6.5кг, 1200об/мин со скидкой в 6 000 рублей можно приобрести в период распродажи за 19 990 рублей, на покупке полупрофессиональной кофемашины возможно сэкономить уже 13 000 рублей, т.к. устройство доступно сейчас всего за 21 990 рублей.

- В этом году мы ожидаем, что «Черная пятница» будет более активной в онлайн-каналах. 2020 год помог адаптироваться покупателям к онлайн-шопингу, привыкнуть к новому для многих формату, - комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу компании «Ситилинк». - Сейчас многие потребители заранее выделяют средства в своем бюджете, чтобы приобрести нужные товары по более выгодным ценам в период Black Friday. Мы понимаем, что один день или даже три дня слишком мало, чтобы сделать выбор из огромного количества предложений, особенно это касается технически сложных товаров. Поэтому мы начали распродажу раньше официальных дат и продлили ее на больший срок, а также более чем в 2 раза увеличили количество акционных товаров.

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