«Новые люди» начали подготовку к выборам в Госдуму-2021

Лидер партии Алексей Нечаев. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

- «Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщила руководитель регионального штаба, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Карасева.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России, среди них есть и Новосибирская область. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

- Поддержка новосибирцев на прошедших выборах позволила партии «Новые люди» получить пусть и небольшую, но зато самостоятельную фракцию в областном парламенте. Нашей главной задачей сейчас является оправдать доверие людей, помочь им в решении насущных и жизненно важных вопросов, - подчеркнула руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева. - Сейчас в городе и области сложилась критическая ситуация с коронавирусом. Новосибирское здравоохранение буквально задыхается от нехватки врачей, бригад скорой помощи, от дефицита оборудованных коек в больницах и госпиталях. Зачастую чиновники скрывают от людей правду, замалчивают масштабы этой трагической ситуации. Одновременно с этим руководители региона вводят болезненные ограничения для малого и среднего бизнеса, которые далеко не всегда оправданы. Мы постоянно на связи с нашими избирателями. Фиксируем их обращения и жалобы, переводим их в публичную плоскость, налаживаем диалог с чиновниками, требуем от них четкой работы и выполнения своих обязанностей. Это наша работа и наш долг перед людьми, сейчас это важнее всего.

Дарья Карасева. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Справка «КП»

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» открылся по адресу: ул. Ядринцевская, 18

Телефон 8-903-741-26-04

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