В АО «РЭС» подвели итоги комплексной программы по работе с потерями электроэнергии за 9 месяцев 2020 года

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Противодействие хищениям электроэнергии - одно из важнейших направлений деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети». Предприятие активно продолжает реализацию долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии на территории Новосибирской области. В ноябре были подведены очередные итоги ее выполнения.

В целом за 9 месяцев 2020 года удалось достичь снижения потерь электроэнергии в сетях АО «РЭС» на 5% по сравнению с предыдущим годом. Это дало эффект в размере 11 миллионов кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет почти 22 миллиона рублей.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку на территории Новосибирской области, сохраняющуюся в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, за 9 месяцев текущего года энергетики выполнили проверку приборов учета и снятие контрольных показаний у 405 тысяч потребителей электрической энергии (как физических, так и юридических лиц). Для обеспечения безопасности потребителей непосредственные визиты специалистов АО «РЭС», осуществляющих проверку приборов учета, осуществляются с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В ходе систематических рейдов, проведенных в отчетном периоде, было выявлено более 1100 фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом 30 миллионов кВт*ч. При этом в регионе продолжает укрепляться тренд по сокращению энерговоровства - количество нарушений снизилось вдвое, а объем незаконного потребления - на 23%. Такая динамика, безусловно, говорит об эффективности мероприятий по пресечению хищений электроэнергии, реализуемых АО «РЭС» в рамках комплексной программы.

Наряду с проверочными мероприятиями специалисты Общества ведут среди потребителей планомерную работу по пресечению воздействия на приборы учета магнитным полем. На сегодняшний день практически 100% приборов учета потребителей в Новосибирской области уже оснащены антимагнитными пломбами, что также оказывает значительное влияние на сокращение коммерческих потерь в электрических сетях АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Стоит отметить, что сложившиеся во время пандемии условия и введенные ограничительные меры способствовали активному развитию интеллектуальных систем, внедряемых в рамках цифровизации электросетей. Возможность дистанционного сбора показаний и контроля параметров качества электроэнергии, а также автоматизированной обработки данных стали особенно актуальны в условиях, когда стандартные методы очной работы ограничены.

За отчетный период АО «РЭС» было установлено более 1100 интеллектуальных приборов учета в составе автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП), что превышает значение аналогичного периода прошлого года более чем в 2,5 раза. В рамках комплексной программы энергетики внедряют передовые технологии и на собственных объектах электросетевого хозяйства - за прошедшие месяцы 2020 года смонтировано более 1600 интеллектуальных систем технического учета электроэнергии, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2019 года.

Помимо сокращения коммерческих потерь путем пресечения хищений электроэнергии одной из основных целей расширения автоматизированной системы является формирование у потребителей более рационального и экономичного подхода к потреблению энергоресурса с применением различных энергосберегающих технологий. Это позволит снизить нагрузку на электрические сети до расчетного уровня, тем самым обеспечить должное качество поставляемой потребителям электроэнергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Однако даже широкое применение автоматизированных систем не умаляет значимости информации, поступающей от сознательных граждан. Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполнив форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.