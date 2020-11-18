Следователи прокомментировали слухи о задержании жены мэра Томска Галины Кляйн

Мэр Томска вместе со своей супругой. Он ей вручил медаль за меценатство. Фото: admin.tomsk.ru

В Следственном комитете прокомментировали слухи о задержании Галины Кляйн, супруги томского мэра. Выяснилось, что женщину вызвали в отдел полиции по административному делу «Применение насилия в отношении представителя власти». По информации источника КП-Новосибирск, к Галине Кляйн, действительно, возникли вопросы у МВД. Якобы во время обыска в квартире чиновника женщина напала на полицейского и расцарапала ему лицо.

— Следователи следственного комитета супругу мэра не задерживали и не вызывали в рамках расследуемого уголовного дела, — сообщила помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

А в томском МВД пока никак не комментируют информацию об административном деле против жены мэра.

— Информация уточняется, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе МВД Томской области.

Напомним, как ранее писала «Комсомолка» супруга Ивана Кляйна — Галина Кляйн — во время обыска попыталась избавиться от денег в квартире. Она выкинула из окна подушку с карточками различных банков, на счету там лежало более миллиарда рублей. Мужа Галины Кляйн обвинят в превышении должностных полномочий, сейчас он находится в СИЗО. Также сегодня стало известно, что суд отстранил его от руководства городов на время следствия.

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