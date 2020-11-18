Суд отстранил от должности арестованного мэра Томска Ивана Кляйна

Иван Кляйн пробудет под арестом ближайшие два месяца. Фото: пресс-служба Кировского районного суда г. Томска

Кировский районный суд Томска временно отстранил Ивана Кляйна от должности мэра города.

— Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя и принято решение — отстранить Кляйна на время следствия от работы в городской администрации, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

Напомним, Кляйна задержали в его же кабинете в пятницу, 13 ноября. А на выходных суд арестовал мэра на время следствия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Чиновнику грозит до семи лет колонии.

В СКР заявляют, что Кляйн проворачивал махинации с землей. Он является крупным акционером завода «Томское пиво». По версии следователей, в своих интересах мэр нарисовал на бумагах «добавочную площадь» своему заводу — 300-метровую санитарную зону. Причем появилась она не возле цехов с производством, а возле склада. В 2016 году рядом с этой территорией хотел начать строительство предприниматель. Но ему в этом отказали, показав на бумаги. Строитель тогда обратился в органы, после чего и было возбуждено уголовное дело.

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