Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 ноября 2020 года: когда начнут ставить вакцину «Вектора»

В России выпущены первые 15 тысяч доз вакцины новосибирских ученых Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 ноября 2020 года тревожные: за прошедшие сутки врачи выявили еще 176 новых случаев COVID-19 среди жителей региона. По данным оперативного штаба, всего в Новосибирской области зарегистрировано 20712 случаев заболевания с начала эпидемии. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Врачи сообщили — за прошедшие сутки 6 детей заболели COVID-19 в Новосибирской области. Всего с начала вспышки коронавирусом заразились 1333 детей. В детской больнице №3 находятся 54 ребенка с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасную болезнь.

БОЛЕЕ 200 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

За прошедшие сутки семь пациентов умерли от COVID-19 в Новосибирске. По данным оперативного штаба, среди жертв болезни оказались двое мужчин в возрасте 39 лет и 67 лет, а также четыре женщины: 70-летняя, 81-летняя , 82-летняя, 83-летняя и 94-летняя пенсионерки. Всего в регионе от коронавируса скончались 677 человек.

В реанимацию госпитализированы 202 человека. Еще 51 пациент не может самостоятельно дышать и подключен к аппаратам ИВЛ.

КОГДА НАЧНУТСЯ ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

В России выпустили первые 15 тысяч доз вакцины «ЭпиВаккКорона», разработанной в новосибирском институте вирусологии «Вектор». Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова назвала сроки начала вакцинации — первые небольшие партии поступят для населения с 10 декабря. Однако российский производитель вакцины в промышленных масштабах не определен.

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВСЕХ

425-й военный госпиталь ЦВО на улице Воинской начал принимать гражданских больных коронавирусом. По данным пресс-службы, в госпитале дополнительно выделили 200 коек для больных COVID-19.

ЛЫЖИ И КОНЬКИ ПРОТИВ COVID-19

Ученые назвали самые безопасные зимние виды спорта, где меньше всего риск заразиться COVID-19. По мнению экспертов, это беговые лыжи и катание на коньках на открытых катках. Также можно лепить снеговиков, а вот игра в снежки уже несет риск потерять маску. Самым опасным назвали купание в проруби — можно подцепить заразу в воде.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 176 человек

Количество пациентов в реанимации: 202 пациента

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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