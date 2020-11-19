«Комсомолка» захватывает новые супермаркеты

Теперь ежедневный выпуск «Комсомолки» за среду можно приобрести в «Ленте». Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА.

«Комсомольская правда», которой в этом году исполнилось 95 лет, продолжает оставаться самой популярной газетой Новосибирска и за его пределами. Каждую неделю во вторник, среду и пятницу в продаже появляется свежий номер.

Читатели уверены: из «Комсомолки» можно подробно узнать не только о том, что произошло в стране и мире, но и как произошло, почему, кто виноват и кто должен ответить. Именно читая «Комсомолку», люди узнают, как идет разработка вакцин от коронавируса, что нового происходит в Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке, какие заявления делает президент, какие новые пособия появляются для россиян. А жителям Новосибирска всегда интересно читать о происшествиях и событиях в родном городе и регионе.

Популярность газеты побуждает торговые сети отдавать под «Комсомолку» все больше и больше места на полках. Менее востребованные издания потеснятся — таков выбор покупателей.

— Работа наших журналистов — каждый день бороться за внимание читателя: сортировать информационный мусор и разоблачать фейки, искать эксклюзив, раскрывать тайны и первыми рассказывать главные новости. Помогает нам в этом в том числе сеть наших народных репортеров, которые присылают новости в редакцию. Это маленькие кирпичики, из которых и состоят популярность «Комсомолки» и ежедневный интерес читателя к газете, — говорит главный редактор КП-Новосибирск Виктория Минаева. — В выпуске, например, за 18 ноября можно найти комментарии эксперта о мутациях коронавируса. Лишь накануне интернет-пользователи узнали, что в Сибири ковид мутирует, а к утру мы уже даем подробные разъяснения о том, как обстоят дела на самом деле. Есть подробный репортаж корреспондента прямо из Нагорно-Карабахской Республики. Кто-то пишет о том, как представляет себе события на этой территории, а журналист «Комсомолки» едет туда, чтобы писать с места событий. А знаете ли вы, в какую сумму обойдется Новосибирску главная елка города? Если вам это не известно, значит, не читали «Комсомолку».

КОНКРЕТНО

Где купить?

В Новосибирске и Новосибирской области еженедельный выпуск газеты «Комсомольская правда» («толстушка») и газета «Телепрограмма» продаются во всех торговых сетях (кроме сети магазинов «Ярче!»), в киосках прессы и в почтовых отделениях «Почты России».

А вот ежедневный выпуск купить можно в киосках печати и пока только в сетях супермаркетов «Лента», «Гигант», «Горожанка» и «Мегас». В ближайшее время этот список будет пополняться.

Если читателю неудобно три раза в неделю ходить за газетой, ее можно легко выписать с доставкой на дом или в офис. Цена подписки и покупки газеты в магазине не отличается. Уточнить вопросы о распространении газеты также можно по телефону (383) 289-91-10.

Читайте и получайте удовольствие от чтения! Ваша «Комсомолка».

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