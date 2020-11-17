«Почешите мне пузико»: 6 фото, которые вас убедят, что ласковая ящерица — лучший питомец

Эуглефар Тоббик ведет себя очень необычно. Фото: "Артемида+".

В квартире у новосибирской семьи Истоминых живет необычный питомец — леопардовый геккон, или эублефар. И кличка у него необычная — Тоббик. Ему пока только три месяца, ростом он невелик — всего 10 сантиметров. Но маленькую ласковую ящерку любит весь дом. Экзотическую зверушку родители купили по просьбе дочери.

Тоббик любит, когда ему гладят пузико. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Дочке в августе исполнилось 11 лет. Сначала она хотела собаку, но потом в интернете увидела у одной девочки эуглефара, и потребовала ящерицу — больше никто был не нужен. Муж нашел двух заводчиков, и мы купили у них этого малыша, когда ему было только две недели исполнилось. Назвали его в итоге, как собачку. Тоббик очень необычный по поведению, мы сами продолжаем его изучать, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка ящерицы Юлия Истомина.

Сама Юлия поначалу не питала к ящерице сильных чувств. Но Тоббик отвечал им любовью, очень полюбил играть с дочкой.

Малыш привык к человеческим рукам. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Она приучила его к своим рукам. Берет его, гладит по подбородку — и он, как ребенок, ложится на спинку, поворачивается, нежится, как кошечка. Он любит и в ванночке полежать, чтобы только ноздри торчали. Я сначала к нему не хотела подходить, а сейчас всей семьей сядем иногда вокруг террариума и смотрим, как он бегает. А тут, когда болезнь случилась, уже все с ним носились, как с грудничком.

Тоббик требует к себе нежности и тепла - со всех смыслах. Фото: предоставлено героиней публикации.

Эуглефары обычно живут в жарких странах Азии и Африки. А в Сибири Тоббик заболел от холода: у него внезапно покраснел и распух живот. Хозяева понесла его в клинику «Артемида+».

— Оказывается, у ящериц от неправильного содержания могут развиться болезни. У Тоббика увеличилась печень от неправильной кормежки, было воспаление. Мы переделали ему террариум: врач рассказала, что в нем должно быть два теплых угла и два холодных. Сейчас Тоббик погреется у одной стеночки, потом идет охладиться у другой. Теперь все прошло, и кушает он охотнее. Даем ему живых сверчков. Тоббик носится за ними, как настоящий охотник. А иногда сверчков замораживаем и кормим ими с пинцета, — говорит Юлия.

Но, если надо, проживет под ванной несколько дней без еды. Фото: предоставлено героиней публикации.

Кстати, Тоббик только выглядит слабым. Однажды он пропадал на 10 дней — нашли его под ванной. Ящерица только похудела без еды, но никаких болезней больше не подцепила.

Напомним, раньше мы рассказывали о яванской макаке Сене, который научился играть в игры на телефоне и обзавелся фанатами в «TikTok».

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