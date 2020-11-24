«Выдала им тряпки, ершики и отправила драить туалет»: родители рассказали, как няня наказала детей в Томском детском саду

Дети баловались на занятии. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Скандал произошел в детском саду города Томска. По социальным сетям разошлась новость, похожая на фейк. Мол, няня заставила маленьких детей мыть полы и унитазы. Но корреспонденты «КП»-Новосибирск» нашли пострадавших от работницы детского садики. Они говорят: ситуация — не какая-то шутка, а вполне реальная. Произошла пару дней назад. Тогда няню одну оставили присмотреть за ребятней.

— Детям в группе по 5-6 лет. У нас она сдвоенная, поэтому в целом получается в группе около 30 человек. Как я поняла, дети сидели за столами и рисовали. Видимо, скучно стало. Подняли шум, галдели. Две девочки начали дразнить друг друга, мой сын с другом громко рассказывали считалочки. Кто-то еще баловался, — рассказала КП-Новосибирск Алена*, мама одного из наказанных мальчиков. — В итоге виноватыми оказались 5-6 человек. Их-то в воспитательных целях и наказали столь изощренно.

Алена говорит, что няня вооружила детей тряпками, ершиками и отправила «отбывать» наказание в туалет.

— Натурально выдала им тряпки, ершики и отправила драить туалет. В итоге кто-то протирал полы, кто-то раковины. Моему сыну достался ершик, он вместе с другом пошел чистить туалет для девочек. Почему такое решение , история до сих пор умалчивает. Я конечно, мягко говоря, удивлена таким методам, — признается мама.

Родители не хотят, чтобы няню увольняли. Фото: «Жесть Томск. Дома».

Уборка в садике произвела на одну из наказанных девочек огромное впечатление — в этот же вечер доложила маме, что была техничкой. Мама начала проверять слова ребенка. Может, сочиняет?

— Нам сообщение пришло в родительский чат. Начали выяснять: правда ли, что дети мыли полы и туалеты? Все опросили своих детей. Так я и выяснила, что мой сын был тоже наказан. Правда, он так и не понял за что, — рассказала КП-Новосибирск Алена. — Мы вместе с одной из мам собрались и поехали на следующее утро в садик, чтобы поговорить с няней.

Женщина не стала отрицать своей вины. Рассказала молодым мамам все, как на духу. Мол, не слушались, капризничали, вот и решила проучить шумных ребят. Как говорит Алена, няня извинилась перед ними. Поняла, что переборщила.

— Она клялась, что полы, унитазы и раковины были чистые, что выдала детям чистые предметы для уборки. Это скорее игра была такая. Лично мы не хотели крови, увольнения и каких-то репрессий, нам извинений и выговора было более, чем достаточно, — говорит женщина.

По словам Алены, у ее ребенка нет никакой психологической травмы. Мальчик так же спокойно ходит в сад и с радостью проводит там время. Но вот няне теперь придется объяснять перед прокуратурой: там проводят проверку, разбираются, насколько мытье туалетов педагогичный метод для воспитания маленьких детей.

*Имя женщины изменено по ее просьбе.

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