Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 ноября 2020 года: лекарства от COVID-19 раздадут бесплатно

Минздрав обещал бесплатные лекарства от коронавируса на этой неделе Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 ноября 2020 года таковы: среди жителей региона выявлено 179 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Новосибирской области с начала вспышки заболевания заразились 20354 человека, из них 16515 пациентов выздоровели и были выписаны по из больниц. Регион занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

БОЛЕЕ 1,3 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

Еще 17 детей заразились COVID-19 за прошедшие сутки, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 1311 детей. Врачи госпитализировали в детскую больницу №3 54 маленьких пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.

666 СМЕРТЕЙ ОТ COVID-19

Шестеро новосибирцев скончались от коронавируса всего за сутки. По данным оперативного штаба, среди новых жертв болезни оказались женщины в возрасте 50 лет, 53 года, 56 лет и 59 лет. Также скончались две пациентки, обеим было по 73 года. Всего от коронавируса умерло 666 человек.

В отделениях реанимации остаются сразу 177 пациентов в тяжелом состоянии. Еще 55 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

СИБИРСКАЯ МУТАЦИЯ COVID-19

Ученые обнаружили, что коронавирус начал мутировать в Новосибирской области. Вирусологи успокоили — изменения незначительные и не повлияют на действие вакцины против COVID-19.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ОТ COVID-19

Минздрав Новосибирской области пообещал поставки бесплатных лекарств от коронавируса в аптеки уже на этой неделе. Как заявил министр это будут разновидности противовирусных и антибактериальных препаратов с веществом фавипиравир. Получить их смогут пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые лечатся дома.

ОДНОГО ТЕСТА ДОСТАТОЧНО

Врачи Новосибирской области будут выписывать пациентов после первого отрицательного теста на COVID-19. Раньше требовалось делать второе исследование через три дня и ждать результатов теста на самоизоляции. Кроме того, знакомые, родственники и коллеги ковидных больных — и все, кто с ними контактировал, теперь не обязаны делать тесты. Если за две недели у них не было симптомов коронавируса, пока они соблюдали карантин.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 179 человек

Количество пациентов в реанимации: 177 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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