Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации электрическая энергия является продукцией, подлежащей обязательной сертификации.

Качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия, выданными независимыми органами по сертификации, по 631 центру питания на всей территории Новосибирской области.

На предприятии придерживаются системного подхода в организации работы по управлению качеством электроэнергии, включающей в себя целый комплекс мероприятий - от реализации масштабных производственных программ до работ по снижению коммерческих потерь электроэнергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При этом значительную часть процесса управления качеством составляет плановый инспекционный контроль над сертифицированной электрической энергией. Его целью является подтверждение соответствия характеристик продукции требованиям, засвидетельствованным при ее сертификации. Комплекс проверок и испытаний для подтверждения ранее выданных сертификатов включает:

• анализ схем и параметров электрических сетей, расчетов потерь напряжения;

• анализ результатов периодического мониторинга качества электроэнергии;

• оценку соответствия качества электрической энергии установленным требованиям в пунктах контроля;

• документарную проверку (анализ состояния производства).

За истекший период 2020 года независимыми органами по сертификации была проведена процедура планового ежегодного инспекционного контроля для 14 сертификатов соответствия, выданных АО «РЭС» в 2018 - 2019 годах. По результатам проведенных инспекционных испытаний показателей качества электрической энергии органы по сертификации вынесли решение о подтверждении действия данных сертификатов соответствия. До конца текущего года будут закончены инспекционные испытания в распределительных электрических сетях, подключенных от центров питания в зоне ответственности филиалов АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» и «Новосибирские городские электрические сети».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Помимо этого в 2020 году была проведена процедура сертификации электрической энергии, по результатам которой были выданы 5 новых сертификатов соответствия по 164 центрам питания. Данные работы проводились в связи с окончанием срока действия ранее выданных сертификатов соответствия на указанные объекты электросетевого хозяйства.

В целом в АО «РЭС» уделяют пристальное внимание процессу управления качеством электроэнергии, а работы по контролю показателей качества и сертификации электрической энергии ведутся планомерно и на постоянной основе. Результаты этого направления деятельности Общества являются одним из ключевых факторов обеспечения устойчивой работы энергосистемы региона и надежности электроснабжения потребителей.