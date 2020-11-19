Елочные базары-2020 в Новосибирске: где откроются и как будут работать

Елочные базары откроются в Новосибирске несмотря на коронавирус Фото: Андрей КОПАЛОВ

Елочные базары-2020 в Новосибирске начнут работать за месяц до праздника. Как сообщили в управлении потребительского рынка мэрии, с 1 декабря 2020 года откроются более 30 точек во всех районах города.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ?

Все елочные базары в Новосибирске будут работать с соблюдением санитарных правил и норм в период борьбы с коронавирусом. Торговые точки разместят на открытом воздухе, продавцы и покупатели должны соблюдать масочный режим, использовать перчатки и антисептики при расчете и передаче товара. Покупателей новогодних елок просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

СКОЛЬКО ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ ОТКРОЕТСЯ В НОВОСИБИРСКЕ?

В декабре 2019 года в Новосибирске работало 34 елочных базара во всех районах города. В 2020 году их может быть меньше.

— В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров.Работа по заключению договоров на размещение елочных базаров будет проводиться до конца ноября, — сообщили в мэрии Новосибирска.

КАК НАЙТИ БЛИЖАЙШИЙ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР?

Карта елочных базаров в ближайшее время появится на муниципальном портале «Мой Новосибирск», обещают в мэрии. Управление потребительского рынка предлагает 148 площадок для размещения объектов. Однако традиционно елочные базары открываются по следующим адресам:

Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, где будет организована торговля. Елочные базарчики можно искать по следующим адресам:

— Вокзальная магистраль, 4 — остановка «ЦУМ»

— ул. Громова, 7 — остановка «Кинотеатр Рассвет»

— ул. Объединения, 27 — остановка «Магазин Юбилейный»

— Вокзальная магистраль, 5 — остановка «ЦУМ»

— ул. Дачная, 25 — остановка «Дачная»

— ул. Пархоменко, 26 — остановка «Ленинский ЗАГС»

— ГБШ, 20 — остановка «ж\м Волочаевский»

— ул. Дуси Ковальчук, 18 — остановка «Холодильная»

— ул. Пархоменко, 90 — остановка «ж\м Троллейный»

— проспект Карла Маркса, 29-33 — остановка «метро Студенческая»

— ул. Дуси Ковальчук, 75 — остановка «Плановая»

— ул. Первомайская, 172 — остановка «Баумана»

— ул. 40 лет Комсомола, 5 — остановка «Поликлиника (Гидромонтажная)»

— ул. Дуси Ковальчук, 91 — остановка «Магазин Уют»

— ул. Печатников, 24 — остановка «Печатников»

— ул. Авиастроителей, 1/6 — остановка «Дом одежды»

— ул. Зорге, 69 — остановка «Кинотеатр Рассвет»

— ул. Титова, 5 — остановка «Магазин Кристалл»

— ул. Блюхера, 27 — остановка «Телевизоры»

— ул. Колхидская, 11- остановка «Колхидская»

— ул. Выборная. 125/1 — остановка «поселок Энергетиков»

— ул. Большевистская, 52/1 — остановка «Завод торгового оборудования»

— ул. Комсомольская, 10 — остановка «Комсомольская»

— ул. Федосеева, 24 — остановка «Молодежная»

— ул. Бориса Богаткова, 201 — остановка «Молодежная»

— ул. Крылова, 53 — остановка «метро Маршала Покрышкина»

— ул. Чапаева, 1 — остановка «Андреева»

— ул. Бориса Богаткова, 241-243 — остановка «Магазин Золотая Нива»

— ул. Курганская, 38а — остановка «Волховская»

— ул. Часовая, 1 — остановка «Приморская»

— ул. В. Высоцкого, 31/1 — остановка «Высоцкого»

— ул. Ленина, 12 — остановка «Консерватория»

— ул. В. Высоцкого, 38 к. 2 — остановка «Высоцкого»

— ул. Никитина, 64 — остановка «Никитина»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выбрать искусственную елку в Новосибирске: какая искусственная елка лучше

Купить искусственную елку в Новосибирске не сложно — выбор на любой вкус и кошелек (подробнее)