Елочные базары-2020 в Новосибирске: где откроются и как будут работать

Елочные базары откроются в Новосибирске несмотря на коронавирус
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Елочные базары-2020 в Новосибирске начнут работать за месяц до праздника. Как сообщили в управлении потребительского рынка мэрии, с 1 декабря 2020 года откроются более 30 точек во всех районах города.
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ?
Все елочные базары в Новосибирске будут работать с соблюдением санитарных правил и норм в период борьбы с коронавирусом. Торговые точки разместят на открытом воздухе, продавцы и покупатели должны соблюдать масочный режим, использовать перчатки и антисептики при расчете и передаче товара. Покупателей новогодних елок просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
СКОЛЬКО ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ ОТКРОЕТСЯ В НОВОСИБИРСКЕ?
В декабре 2019 года в Новосибирске работало 34 елочных базара во всех районах города. В 2020 году их может быть меньше.
— В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров.Работа по заключению договоров на размещение елочных базаров будет проводиться до конца ноября, — сообщили в мэрии Новосибирска.
КАК НАЙТИ БЛИЖАЙШИЙ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР?
Карта елочных базаров в ближайшее время появится на муниципальном портале «Мой Новосибирск», обещают в мэрии. Управление потребительского рынка предлагает 148 площадок для размещения объектов. Однако традиционно елочные базары открываются по следующим адресам:
Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, где будет организована торговля. Елочные базарчики можно искать по следующим адресам:
— Вокзальная магистраль, 4 — остановка «ЦУМ»
— ул. Громова, 7 — остановка «Кинотеатр Рассвет»
— ул. Объединения, 27 — остановка «Магазин Юбилейный»
— Вокзальная магистраль, 5 — остановка «ЦУМ»
— ул. Дачная, 25 — остановка «Дачная»
— ул. Пархоменко, 26 — остановка «Ленинский ЗАГС»
— ГБШ, 20 — остановка «ж\м Волочаевский»
— ул. Дуси Ковальчук, 18 — остановка «Холодильная»
— ул. Пархоменко, 90 — остановка «ж\м Троллейный»
— проспект Карла Маркса, 29-33 — остановка «метро Студенческая»
— ул. Дуси Ковальчук, 75 — остановка «Плановая»
— ул. Первомайская, 172 — остановка «Баумана»
— ул. 40 лет Комсомола, 5 — остановка «Поликлиника (Гидромонтажная)»
— ул. Дуси Ковальчук, 91 — остановка «Магазин Уют»
— ул. Печатников, 24 — остановка «Печатников»
— ул. Авиастроителей, 1/6 — остановка «Дом одежды»
— ул. Зорге, 69 — остановка «Кинотеатр Рассвет»
— ул. Титова, 5 — остановка «Магазин Кристалл»
— ул. Блюхера, 27 — остановка «Телевизоры»
— ул. Колхидская, 11- остановка «Колхидская»
— ул. Выборная. 125/1 — остановка «поселок Энергетиков»
— ул. Большевистская, 52/1 — остановка «Завод торгового оборудования»
— ул. Комсомольская, 10 — остановка «Комсомольская»
— ул. Федосеева, 24 — остановка «Молодежная»
— ул. Бориса Богаткова, 201 — остановка «Молодежная»
— ул. Крылова, 53 — остановка «метро Маршала Покрышкина»
— ул. Чапаева, 1 — остановка «Андреева»
— ул. Бориса Богаткова, 241-243 — остановка «Магазин Золотая Нива»
— ул. Курганская, 38а — остановка «Волховская»
— ул. Часовая, 1 — остановка «Приморская»
— ул. В. Высоцкого, 31/1 — остановка «Высоцкого»
— ул. Ленина, 12 — остановка «Консерватория»
— ул. В. Высоцкого, 38 к. 2 — остановка «Высоцкого»
— ул. Никитина, 64 — остановка «Никитина»
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