Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 ноября 2020 года: 182 человека находятся в реанимации

Более 40% школьников перевели на дистанционку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб опубликовал последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 ноября 2020 года. Врачи выявили 174 новых заболевших COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число зараженных с начала эпидемии в Новосибирской области выросло до 20175 человек, из них 16379 пациентов выздоровели и были выписаны по из больниц. Регион занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

СОVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ

В Новосибирской области всего за сутки 9 детей заболели COVID-19. Всего с начала вспышки заболевания заразились 1294 ребенка. По данным оперативного штаба, в детской больнице №3 находятся 57 маленьких пациентов с коронавирусом или подозрением на опасное заболевание.

БОЛЕЕ 180 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Пятеро новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По информации оперативного штаба, среди жертв COVID-19 оказались четверо мужчин в возрасте 53 лет, 60 лет, 66 лет и 88 лет, а также 68-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в регионе 660 пациентов умерли от коронавируса.

Врачи сообщили о росте числа пациентов, которые переносят болезнь в тяжелой форме. В отделениях реанимации инфекционных больниц находятся 182 человека, еще 54 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

ДИСТАНЦИОНКА В ШКОЛАХ

Новосибирские школьники вышли с осенних каникул 16 ноября — для многих обучение продолжилось в дистанционном формате. Министерство образования Новосибирской области сообщало, что заниматься дома будут более 40% всех учащихся в регионе, в основном — ученики городских школ с 6 по 10 класс. Ученики с 1 по 3 класс и 11-классники продолжат обучение в очном формате. В малокомплектных школах сел и деревень Новосибирской области сохранили очное обучение с обязательным посещением занятий.

СМЕРТЬ ИЗВЕСТНОГО ГАЛЕРИСТА

В Новосибирске умер Аркадий Пасман — создатель художественных галерей «Зеленая пирамида», «Пейзажи Сибири», «Традиции и современность» и владелец антикварного салона. Он скончался в возрасте 64 лет, знакомые называют причиной смерти COVID-19. Прощание с Аркадием Пасманом состоится 17 ноября в 12.30 на Заельцовском кладбище.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 174 человека

Количество пациентов в реанимации: 182 пациента

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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