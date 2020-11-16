Сознательные жители Новосибирской области помогли пресечь массовое незаконное потребление электроэнергии

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Посредством этих сервисов осуществляется взаимодействие с неравнодушными гражданами, сознательность которых играет немаловажную роль в борьбе с энерговоровством.

С помощью современных каналов коммуникации можно оперативно передать в сетевую организацию информацию о совершенном либо планируемом незаконном потреблении электроэнергии. Именно доступность и разнообразие сервисов, будь то автоматизированный «Телефон доверия», раздел на сайте или мессенджер, способствуют росту числа сообщений.

Всего за 10 месяцев 2020 года на сервисы обратной связи поступило 104 обращения от граждан по фактам незаконного потребления электроэнергии, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за период действия данных сервисов специалистами Общества уже отработано около 500 сообщений.

По каждому сообщению проводится тщательная проверка, на место выезжают специалисты АО «РЭС», оснащенные современными инструментами и приборами, предназначенными для обнаружения незаконного потребления электроэнергии. В итоге по направленным сигналам фиксируется все больше фактов незаконного потребления электроэнергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Так, в сентябре и октябре 2020 года на сервис «Сообщить о хищении» сайта АО «РЭС» поступили сообщения от жителей села Сокур Новосибирского района Новосибирской области. Они подозревали, что собственники сразу нескольких домов на соседних улицах незаконно потребляют электроэнергию, так как соседи никак не готовились к зиме, а рассчитывали отапливаться «ворованной электроэнергией». Сознательные граждане переживали за возможное снижение качества электроснабжения, ведь перегрузки в сети из-за подключенных котлов и обогревателей могли привести к скачкам напряжения. Особенно их волновал вопрос пожарной безопасности - короткое замыкание может стать причиной возгорания, а пожар - бедой для всей улицы!

По данным сообщениям специалисты филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» провели рейдовые мероприятия и инструментальные проверки приборов учета с использованием средств фото- и видеофиксации у потребителей на данном участке. Результаты проверок показали, что сразу несколько домовладельцев использовали скрытую проводку и потребляли электроэнергию в обход приборов учета. При этом прокладка дополнительной проводки была выполнена откровенно кустарным способом с нарушением всех возможных норм и правил, что с легкостью могло привести к возгоранию дома самого энерговора. По факту нарушений были составлены контрольные акты, на основе которых гражданам была предъявлена к оплате стоимость неучтенного потребления на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Еще один показательный случай незаконного потребления электроэнергии был выявлен в Купинском районе Новосибирской области. С помощью сервиса «Сообщить о хищении» на сайте АО «РЭС» неравнодушный гражданин указал, что один из жителей села Шаитик эксплуатирует мощное электрооборудование и бытовые электроприборы, но платит минимальную сумму в течение нескольких лет, по всей вероятности, воздействуя на прибор учета с целью искажения показаний.

В ходе проверки прибора учета у данного потребителя был обнаружен факт срабатывания антимагнитной пломбы, что даже в отсутствие самого магнита на счетчике дает законные основания для фиксации безучетного потребления электроэнергии путем воздействия на прибор учета. Специалисты филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети» составили акт на сумму порядка 25 тысяч рублей и подали заявление в правоохранительные органы о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Помощь сознательных граждан, их неравнодушие к фактам хищения электроэнергии позволяет не только избегать ущерба от действий нарушителей, но и обеспечивать должный уровень качества передаваемой электрической энергии, надежность электроснабжения и безопасность остальных потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Если вы стали очевидцем любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, установка мощных магнитов на счетчик и пр.), обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполните форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.