Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 ноября 2020 года: записаться к врачам сибиряки смогут на сайте поликлиник

В Новосибирске количество заболевших растет быстрее, чем излечившихся Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 ноября 2020 года не радуют горожан. За прошедшие сутки врачи подтвердили 184 новых случая заболевания COVID-19 среди жителей региона.Всего, по данным оперативного штаба, в Новосибирской области заболели 19639 человек с начала эпидемии, в их числе 1267 детей. Регион занимает 21-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИЛИСЬ

За минувшие сутки 128 пациентов с COVID-19 были выписаны из больниц. По данным оперативного штаба, в регионе теперь уже 16063 человека, излечившихся от COVID-19. В стационарах Новосибирска находятся 3782 пациента с диагонзом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасную болезнь.

РОСТ ЧИСЛА БОЛЬНЫХ В РЕАНИМАЦИИ

Четверо новосибирцев скончались от коронавируса за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, болезнь унесла жизни 84- летнего мужчины, двух женщин в возрасте 74 года и одной 90-летней пенсионерки. Всего с начала вспышки заболевания от коронавируса умерли 644 жителя региона.

В Новосибирске продолжает расти число пациентов в отделениях реанимации. Врачи госпитализировали 174 человека в отделения интенсивной терапии, еще 51 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ШКОЛЬНИКОВ НА ДИСТАНЦИОНКЕ

Министерство образование переводит более 40% школьников Новосибирской области на дистанционное обучение с понедельника. Дети будут заниматься на школьных образовательных платформах, либо с помощью популярных систем «Учи.Ру», «Я класс», «Оксфорд». Расписание онлайн-уроков и консультаций составляется на каждый класс и размещается на сайте школы, либо учителя проговаривают его устно родителям и детям.

COVID-19 В ПОЛИЦИИ

В Новосибирске 42-летний полицейский умер от коронавируса. Мужчина работал инспектором отдела миграционного контроля МВД региона, он был госпитализирован 29 октября с признаками на COVID-19. Тест на коронавирус 31 октября подтвердил диагноз, врачи боролись за жизнь полицейского до 11 ноября.

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ САЙТ

Новосибирцы смогут записаться на прием к врачу через сайт поликлиники - так обещают в минздраве Новосибирской области. Этой услугой может воспользоваться любой — вся информация появляется у регистратора, и он дает пациенту обратную связь.

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