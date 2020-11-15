Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 ноября 2020 года: сократят ли школьникам летние каникулы

В Новосибирске уже более 20 тысяч заболевших коронавирусом с начала эпидемии Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 ноября 2020 года тревожные: в регионе всего за сутки появилось 176 новых заболевших COVID-19, и это в два раза больше суточного числа излечившихся. Регион по-прежнему занимает 21-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ

В Новосибирской области с начала вспышки коронавируса заразился 20 001 человек — так сообщили в оперативном штабе. В том числе 1285 случаев COVID-19 выявлено среди детей. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у семи детей.

УМЕРЛИ СЕМЬ ПАЦИЕНТОВ

Семь пациентов инфекционных больниц скончались от коронавируса в минувшие сутки. По данным оперштаба, среди умерших оказались трое мужчин в возрасте 46 лет, 72 года и 81 год, и четыре женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, в том числе две пациентки в одинаковом возрасте -71 год. Всего с начала вспышки COIVD-19 в регионе скончались 655 человек.

На ИВЛ сейчас находятся 66 человек. За прошедшие сутки к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили сразу 16 пациентов. Всего в отделения реанимации госпитализированы 157 человек с коронавирусом.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ СОКРАТЯТ?

Минобразования региона рассматривает идею сокращения летних каникул в 2021 году для борьбы с COVID-19 в школах. Однако министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заверил — пока речь о продлении учебного года за счет летних каникул не идет.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 176 человек

Количество пациентов в реанимации: 157 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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