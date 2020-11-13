Повреждений больше, масштаб меньше: энергетики рассказали, как начался отопительный сезон

Сергей Бухаров и Андрей Гладченко. Фото:sibgenco.online.

В Новосибирске подвели итоги начала отопительного сезона. Конфекция, посвященная обсуждению проблем теплоснабжения в Новосибирске с участием энергетиков, общественников и чиновников прошла в онлайн-формате на площадке ТАСС.

В этом году тепло в дома новосибирцев и социальные объекты начало поступать раньше обычного. Нововведением отопительного сезона 2020 - 2021 стало индивидуальное подключение объектов по индивидуальным заявкам управляющих компаний в регионах присутствия Сибирской генерирующей компании (СГК). По словам директора по тепловым сетям СГК Антона Баева, в планах энергетиков - дальнейшее развитие этого опыта, который, по его словам, показал себя с положительной стороны.

На фото - Антон Баев. Фото:sibgenco.online.

В то же время, на практике такое начало отопительного сезона показало и другую сторону медали.

- Поставщик тепла может быстро согласовать индивидуальные заявки, но при наличии большого их количества УК не всегда сможет быстро их отработать. Есть риск, что не хватит персонала и этот вопрос необходимо комплексно проработать с мэрией, - отметил директор Службы заказчика ЖКХ Ленинского района Михаил Киселев.

Антон Баев рассказал, к началу отопительного сезона все работы по подготовке к нему были закончены - трубопроводы запущены, но на некоторых участках до настоящего времени ведется благоустройство.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин рассказал, что претензии, которые поступают в адрес СГК, связаны в основном с ремонтными и благоустроительными работами.

- Все вопросы и замечания депутатов были в текущем режиме сняты, подчеркнул Игорь Кудин.

По словам советника директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петра Бажина, в этом году увеличилось количество выявляемых дефектов при развороте систем отопления и теплоснабжения. На старте отопительного сезона 2019 году был выявлен 591 дефект, в этом уже 704.

При этом, по данным мэрии количество жалоб на качество теплоснабжения в городскую администрацию двое сократилось в сравнении с прошлым годом - с 1244 до 574.

Петр Бажин (на фото — на экране): «Прогнозируем, что дефектов может возникнуть больше, но мы готовы к их устранению». Фото:sibgenco.online.

Снижение числа жалоб потребителей Петр Бажин связал с тем, что резонансных отключений в этом году меньше. Практически не было морозов, и все повреждения устранялись в нормативные сроки: 6 часов - для внутриквартальных сетей и 16 - для магистральных.

- Мы видим предсказуемый и ожидаемый рост дефектов, но ситуацию удается держать под контролем, - добавил он.

Энергетики подчеркивают, что в Новосибирске предпринимательская прибыль не закладывается в тариф на тепло. Увеличение вложений в капитальный ремонт теплосетей происходит, в том числе, за счет внутренних резервов.

Представители СГК отметили, что в 2020 году была, например, была больше, чем в два раза увеличена сумма на ремонт теплосетей - с 420 млн до 880 млн рублей. Но это дает средства, достаточные только на поддержание самых проблемных участков теплосетей.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин напомнил, что есть проекты, которые могут сделать возможным привлечение существенных инвестиций в теплоснабжение города, - это концессия [готовящееся концессионное соглашение мэрии и СГК] и альткотельная [переход города на формирование долгосрочной предсказуемой цены на тепло на 10-летнюю перспективу]. Их надо обсуждать предметно, отметил представитель депутатского корпуса.

Сергей Войтюк (на фото): система общественного контроля должна начинаться с ТОСов и старших по домам. Фото:sibgenco.online.

Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае поделился в ходе дискуссии опытом налаживания общественного контроля в системе теплоснабжения и опытом перехода Рубцовска и Барнаула на долгосрочное ценообразование по методу альткотельной.

- Люди должны четко понимать, сколько сетей будет построено, какова будет динамика роста тарифов, как будет благоустроен город после большого объема ремонтных работ. Также важно распределить зоны ответственности в системе общественного контроля - например, между такими звеньями, как старшие по домам и ТОСы, - отметил он.

Участники круглого стола договорились обсудить инвестиционно-финансовые модели для системы теплоснабжения Новосибирска, а также способы широкого общественного обсуждения перехода на новый принцип ценообразования на тепло.