Пять первых и два третьих места заняла пресс-служба АО «РЭС» на Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Конкурс проводится при поддержке Минэнерго России среди федеральных и региональных средств массовой информации, отделов по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. В этом году за победу в федеральном туре боролось рекордное число участников - 586 претендентов из 61 региона.

Пресс-служба акционерного общества «Региональные электрические сети» - системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - в очередной раз приняла активное участие в конкурсе. Специалистами отдела по связям с общественностью были подготовлены семь проектов практически по всем номинациям, в том числе:

• проект «Talk про ток» в номинации «Лучшая пресс-служба в ТЭК»;

• проект «Правила электробезопасности: интересно и увлекательно» в номинации «Безопасная энергия»;

• проект «С потребителем на одном языке: новые формы профилактики хищений электроэнергии» в номинации «Лучший потребитель - надежный партнер»;

• проект «Инвестиции в надежность» в номинации «Новая энергия и развитие ТЭК»;

• проект «#Люди_дела_и_конкретики: о профессии энергетика от первого лица» в номинации «Популяризация профессий ТЭК»;

• и другие.

По решению регионального жюри проектам АО «РЭС» было присвоено первое место сразу в пяти номинациях. Победа на региональном этапе позволила работам пресс-службы автоматически попасть и на федеральный тур, где оценку представленных проектов проводили члены экспертного совета, в состав которого вошли руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК.

В итоге проекты АО «РЭС» вошли в число призеров Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» в двух номинациях: «Безопасная энергия» и «Лучший потребитель - надежный партнер».

Стоит отметить, что отдел по связям с общественностью АО «РЭС» стал единственным из пресс-служб предприятий ТЭК Новосибирской области, вошедших в призеры конкурса.

Напомним, что успехи в информационном сопровождении производственной деятельности АО «РЭС» неоднократно отмечались различными наградами, в том числе на федеральном уровне. В прошлом году пресс-служба также стала обладателем премии «МедиаТЭК», а уже в этом году - заняла первое место в номинации «Наиболее информационно открытая электросетевая компания» в рамках конкурса «Лучшие электрические сети России».

Присуждение очередной награды Всероссийской премии «МедиаТЭК» является подтверждением высокой степени информационной открытости компании, достичь которой удалось в том числе и благодаря профессиональной и грамотной работе отдела по связям с общественностью АО «РЭС».

Церемонию награждения победителей организаторы планируют провести в декабре текущего года с учетом эпидемиологической ситуации.