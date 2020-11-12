«Суд будет - чистая фикция»: письмо педофила-миллионера попало в руки журналистов

Пойманный за насилие над детьми преступник оказался богатым бизнесменом.

Уголовники нашли очередную лазейку в законе. Услышав приговор, многие не хотят покидать «камерную обстановку» следственного изолятора и ехать в недружелюбную колонию. И самые наглые обходят закон. Лазейка нехитрая: инициируют фиктивные уголовные дела против себя же. По легкой статье. Дела потом прекращают по примирению сторон, но зато на время разбирательства герои иска законно остаются в СИЗО.

«Дать свидетелю 5 тысяч рублей, не больше»

У этой схемы есть, конечно, детали. Во-первых, право на примирение дают лишь несколько уголовных статей. Во-вторых, чтобы провернуть такую схему, нужны деньги. У Анатолия Ястрембского, новосибирского осужденного за сексуальное насилие над детьми, деньги нашлись (о том, за счет чего, расскажем отдельно).

Видимо, догадываясь, что разношерстный коллектив колонии не будет к нему мил, педофил постарался закрепиться в изоляторе. Более того, попытался даже перебраться из новосибирского СИЗО в московский. Судя по копии письма, что оказалось в распоряжении «КП» - Новосибирск», мужчина инициировал дело со столичной территориальностью. Вот как Ястрембский писал своему знакомому о заведомо бессмысленном суде.

«Судебных заседаний будет всего 3 - 5 максимум. В мировом судимся, получаем приговор, пишем апелляцию и в ней миримся.

Преступник раскрыл в письме, как намерен манипулировать законом.

Весь суд будет - чистая фикция.

Получатель письма № 1 может быть абсолютно любой человек, он свидетель, раз придет - и все. Можно дать 5 тысяч рублей, не больше, за получение письма и один раз прийти на суд - на один час. Все!»

Кто такой этот недорогой «получатель письма № 1»? По замыслу арестанта - любой участник сговора, который получает послание со словами клеветы на другого сообщника. А этот сообщник - оскорбленный клеветой - затем пишет заявление как потерпевший.

Работает ли эта схема? Судя по тому, что Ястрембский спустя 5 лет (!) после совершения преступления остается в СИЗО, она действует. Кстати, в распоряжении «КП» - Новосибирск» есть и копия заявления от «жертвы клеветы».

«В октябре 2017 года Ястрембский А. В. из ФКУ СИЗО-1 г. Новосибирска отправил «Почтой России» письмо нашему общему знакомому Шеферу Сергею Васильевичу, в котором распространил обо мне заведомо ложные сведения, порочащие мою честь и достоинство, подрывающие мою репутацию», - говорится в тексте.

В этой истории поражает не то, что уголовник пытается улучшить себе жизнь плутовскими методами, а то, что ему позволяют это делать.

Многогранный ликвидатор

Об Анатолии Ястрембском мы уже неоднократно писали. Сейчас он участвует и в другом судебном разбирательстве - пытается отсудить у столичного предпринимателя недвижимость на 54 миллиона рублей.

Когда арестанту экстренно нужны были деньги (видимо, чтобы избежать обвинительного приговора и пытаться манипулировать законом), он взял их у знакомого - Михаила Плотникова, оставив в залог дорогую недвижимость - восемь квартир. Сделку оформили как куплю-продажу. А потом осужденный заявил, что сделка фиктивная и денег он не получал.

В Новосибирске Ястрембский выиграл сначала районный, а затем областной суды. Но кассация в Кемерове указала на многочисленные нарушения, допущенные на процессе, и отменила решение, признав его незаконным. Дело вновь рассматривает новосибирский облсуд.

И вот совпадение: на процессе свидетелем проходит человек, которого тоже зовут Сергеем Шефером. Очень похоже, что это тот самый участник фикции о клевете.

Находясь в СИЗО, Ястрембский подал гражданский иск на десятки миллионов рублей.

И это еще не все. В открытых источниках можно найти и другие признаки связи Анатолия Ястрембского с Сергеем Шефером. На портале «Контрагент. Про» Ястрембский указан как директор и учредитель многочисленных фирм. Однако они либо уже ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. И в качестве ликвидатора, например, ООО «Панифицио» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) указан Сергей Васильевич Шефер.

- С одной стороны, возникают догадки в связи с активной ликвидацией компаний Ястрембского. Косвенно это может говорить о том, что ему понадобились деньги. Не пытается ли таким образом гражданин повлиять на исход суда? С другой стороны, такая связь Ястрембского с Шефером заставляет, мягко говоря, усомниться в его беспристрастности как свидетеля, - рассуждает юрист Константин Зиновьев, который на суде представляет интересы Плотникова. - Деятельность ликвидатора - это решение вопросов о долгах компании, о разделении активов. Очевидно, что интересы Шефера и Ястрембского во многом могут пересекаться.

Сколько нужно доказательств?

Разбирательство Новосибирского областного суда по делу о дорогих квартирах уже затянулось. Очередное заседание перенесли из-за болезни судьи (хотя обычной практикой является его замена).

При этом Зиновьев считает, что ложь Ястрембского, претендующего на недвижимость, очевидна.

- Если следовать утверждению истца, что недвижимость на Плотникова он оформлял фиктивно, не получая за это денег, то возникает вопрос: зачем? Единственный ответ, который он дает: якобы для того, чтобы уберечь квартиры во время пребывания под стражей. Но это звучит совершенно не убедительно. Ведь у Ястрембского была и другая недвижимость, которую он почему-то не стал «спасать» таким образом. Также оказалось, что вся его недвижимость была защищена от переоформления в Росреестре, - говорит Зиновьев. - Более того, все сделки оформлялись, когда Ястрембский уже был в СИЗО, и вопросами занималась его супруга. Из ее показаний вытекает совсем другая история. И с ее слов, и исходя из переписки в WhatsApp, мы понимаем, что она отдавала квартиры взамен на деньги. И даже собиралась потом выкупить их обратно, обговаривала это.

Возмущен юрист и другим фактом. По закону на судах ведется запись - аудиопротокол. Зиновьев запросил запись с очередного заседания, но ему отказали. И это после других многочисленных проблем с новосибирским облсудом: уже возникала путаница и по времени очередного заседания, и по месту его проведения.

Суд отказался изучать переписку, которая подтверждает права Плотникова на недвижимость.

К ведению судебного процесса и Зиновьев, и Плотников относятся порой с удивлением.

- На очередном заседании судья спрашивает у меня: «Какие есть доказательства факта передачи денег?» Я отвечаю: «Переписка в WhatsApp». Суд спрашивает: «А еще что?» А еще есть заверенный Росреестром договор, в котором прописано, что деньги переданы. А еще есть показания самого Ястрембского (изначально в иске он писал, что получал от меня деньги, но якобы потом отдал). Я не понимаю: что еще нужно? Какие еще доказательства? Неужели даже этого недостаточно? - недоумевает Плотников.

Безусловно, можно искать все новые и новые доказательства. Но выходит, что самые очевидные из них предоставлены. Возникает резонный вопрос: почему суду недостаточно тех доказательств, которые уже есть в его распоряжении?

Юристы ходатайствовали о передаче материалов в другой регион, чтобы обеспечить большую независимость. Однако коллегия облсуда на четверть часа удалила участников процесса и после совещания отказалась отдавать дело.

Впереди - очередное заседание. Назначено оно на 16 ноября.

«КП» - Новосибирск» продолжает следить за ходом этого процесса.

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