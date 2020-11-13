Климат под контролем: компании LG Electronics и «АЯК» открыли инновационный шоурум в Новосибирске

Здесь представлены новейшие достижения в области климатических решений, созданные инженерами компании. В новом пространстве специалисты могут не только ознакомиться с образцами производимой техники, но и получить любую услугу: от вводной консультации и подбора оборудования до оформления заявки на поставку и гарантийное обслуживание. Помимо В2В климатических решений представлена техника для дома, завершающая комплекс обеспечения комфортной и здоровой атмосферы. Подробнее: https://youtu.be/0SQ0GiweuvM

Директор департамента систем кондиционирования LG Electronics в России , г-н Киюн Санг: «Многие годы LG является одним из ведущих брендов на рынке кондиционеров, мы приложили максимум усилий для того, чтобы наши партнеры в Сибири получили поддержку в полном объеме.”

Многолетний опыт, реализованный в современных решениях, в представлении сложной профессиональной техники и сопутствующих услуг, а также полный комплекс пусконаладочных работ и постпродажного сервисного обслуживания по достоинству оценили партнеры компании.

Александр Иванов, Директор ООО "АЯК-Сибирь": «В регионе заметен ощутимый рост строительства, это касается как жилого сектора, так и объектов общественного назначения. Мы стремимся поддерживать мировые стандарты и сотрудничаем только с проверенными производителями. С этого дня все наши клиенты получат лучший сервис и самое современное оборудование»

Шоурум разделен на несколько зон: решения для дома и для бизнеса, а также пространства заботы о здоровье “Health Care” и управление умным домом. Отдельно представлена собственная разработка компании-технология ThinQ, способная объединить бытовую технику в экосистему и управлять ею с панели на экране ТВ, с помощью колонки LG XBOOM с голосовым помощником Алиса или удаленно через приложение в смартфоне. Особое внимание уделено собственному сервису TMS (Total Maintenance System) – системе удаленного мониторинга работы систем кондиционирования. Она позволяет отслеживать работу оборудования через интернет, с соблюдением требований безопасности. Основная задача TMS – сокращение времени реакции сервисной организации на возникновение неисправностей, а в некоторых случаях и их предотвращение.

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