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Недвижимость

ЖК «Акация на Ватутина» - беспроигрышное вложение денег в Новосибирске

Вложение в недвижимость сегодня остается самым надежным средством сбережения денег
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Стройплощадка ЖК «Акация на Ватутина». Фото предоставлено ДК «Акация».

Стройплощадка ЖК «Акация на Ватутина». Фото предоставлено ДК «Акация».

Потенциальным инвесторам стоит присмотреться не только к элитному жилью, которое по определению ограничивает круг желающих разместить свободные средства, но и к более экономичным вариантам. Тем более что на рынке Новосибирска появились достойные предложения.

По данным аналитического центра НАФИ, на начало 2020 года 40% россиян считают, что недвижимость по-прежнему возглавляет список наиболее выгодных способов вложения денег. Управляющий инвестициями в недвижимость, основатель агентства Indriksons.ru Игорь Индриксонс подтверждает тренд роста спроса на недвижимость.

- Сейчас покупают абсолютно все - и подъездами, и этажами. И не столько с целью инвестирования, сколько с целью сбережения. Люди научены на протяжении многих поколений: если ты живешь в России, в случае любой экономической турбулентности в итоге у тебя останутся только квадратные метры.

Аналитики исследовательской компании «Елка Девелопмент» пришли к выводу, что доход от инвестиций в новостройки в Новосибирске выше дохода от годового депозита. На протяжении последнего года наблюдается рост индекса доходности. Рост по всем категориям составил от 20 до 62%, максимум - в категории двух- и трехкомнатных квартир, минимум - в категории четырехкомнатных.

По данным аналитиков компании «Елка Девелопмент», средний рост цен по новостройкам за год в Новосибирске составил 12,6%, вторичка подросла на 11,5%. Ожидаемо быстрее всего в цене растут одно- и двухкомнатные квартиры.

Наиболее ликвидные квартиры - в центральных локациях, в районах с развитой инфраструктурой и транспортной логистикой. Так, по данным аналитической службы ГК «Расцветай», стоимость квадратного метра в новостройках компании в среднем увеличивается на 15% в год.

Если при покупке жилья важно получить приемлемое качество по демократичной цене, стоит обязательно рассматривать варианты квартир в панельных новостройках.

Сегодня панельное домостроение переживает второе рождение. Технологии постоянно совершенствуются, повышается и комфортность проживания в таких домах.

Важный факт для инвесторов - панельные дома строятся быстро, менее чем за год, а значит, если квартиры покупаются на стадии котлована для последующей перепродажи или сдачи в аренду, период окупаемости такого инвестиционного проекта будет намного меньше.

Большинство базовых конструктивных элементов, таких как стены и межэтажные перекрытия, производятся на специализированных предприятиях, где все процессы автоматизированы, что сводит к минимуму брак или ошибки, обусловленные человеческим фактором. Панели и другие конструкции изготавливаются в цехах по проверенным технологиям и с налаженным контролем качества. Кроме того, панельная технология позволяет строить даже в морозы, что дает возможность не останавливать строительство в зависимости от погодных условий. Среди плюсов также можно назвать равномерную просадку панельных домов, что позволяет делать ремонт сразу, как только дом сдан. Проемы для дверей и окон в «панельках» всегда стандартные, что облегчает выбор готовых дверей и окон, экономию обеспечивает отсутствие необходимости в заказе нетипичных моделей.

Минусом можно назвать недостаточный уровень звукоизоляции. Но это относится и к технологии монолит-кирпич. Улучшить звукоизоляцию помогают современные технологии - панели оптимальной толщины и инновационные звукоизоляционные материалы.

Ценообразование во многом зависит от расположения, инфраструктуры и перспектив развития территории. Если, например, рядом расположена станция метрополитена, то квартира в «панельке» может показаться более предпочтительной, чем жилье в кирпичном доме, который находится на значительном удалении от центральной части города.

В начале 2020 года ГК «Расцветай» вывела на рынок бренд «Акация» в классе «доступное жилье». За этот короткий период девелоперская компания заявила о себе как о сильном игроке в этом сегменте, сдающем жилье раньше заявленного срока. Буквально за семь месяцев, точнее на четыре месяца с опережением графика, в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» по быстровозводимой технологии построен 17-этажный панельный дом - ЖК «Акация на Красногорской».

ЖК «Акация на Ватутина» возводится в 1,8 километра от станции метро «Площадь Маркса». Фото предоставлено ДК «Акация».

ЖК «Акация на Ватутина» возводится в 1,8 километра от станции метро «Площадь Маркса». Фото предоставлено ДК «Акация».

В апреле этого года открылись продажи в ЖК «Акация на Ватутина». Сейчас покупатели могут приобрести квартиры доме № 2 и в трех секциях дома № 1. Новый объект класса «доступное жилье» возводится в Кировском районе, в 1,8 километра от станции метро «Площадь Маркса», до которой на общественном транспорте всего четыре остановки.

По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в условиях нестабильной рыночной ситуации строящийся ЖК «Акация на Ватутина» - надежный способ сохранить свои деньги.

- Несмотря на все кризисы, за последние 30 лет цена на недвижимость росла в 1,5 раза быстрее инфляции. А если учесть, что она приносит еще и арендный доход, то становится понятно, почему подавляющее большинство опрашиваемых ВЦИОМ считают ее самым надежным способом вложения своих сбережений, - объясняет эксперт.

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии. Яркие фасады жилого комплекса разбавят монотонность ежедневных пейзажей и станут настоящим украшением данной локации. Еще одно преимущество ЖК - большое количество парковочных мест.

В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса - остановка «Лыжная база», от которой отходит 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за 6 минут), а в 3 минутах езды в другую сторону - ТРЦ «МЕГА» с гипермаркетом «АШАН» и «ИКЕА». Рядом с жилым комплексом выезд на Бугринский мост, который обеспечивает свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

В пределах квартала - супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, поликлиники для детей и взрослых. Еще один замечательный плюс, который оценят жители пыльного мегаполиса, - соседство ЖК «Акация на Ватутина» с парком культуры и отдыха «Бугринская роща» и действующей лыжной базой. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе позволят отдыхать и укреплять здоровье как детям, так и взрослым.

ЖК «Акация на Ватутина» возводится при участии ПАО «Сбербанк» по проектному финансированию, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства. Для тех, кто выбирает жилье для себя, напомним, что предоставление льготной ипотеки продлено до 1 июля 2021 года.

В октябре девелоперская компания «Акация» открыла продажи ЖК «Акация на Лежена», расположенного в 900 метрах от станции метро «Золотая Нива». Жилой комплекс состоит из трех 17-этажных панельных домов. Срок сдачи - I квартал 2023 года.

Компания располагает собственным земельным фондом. В портфолио застройщика - более 65 тыс. кв. м строящихся объектов.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис 607

тел. (383) 258-77-44

акация54.рф

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ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

ООО СЗ «Акация на Лежена». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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