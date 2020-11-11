Вместо мусора и ямы - аллея

В Северо-Чемском жилмассиве появились пешеходные аллеи, дорожки, лавочки, посажен кустарник. Фото: Евгения МОРЕВА

Больше 10 лет территория возле домов № 3 и 4 по улице Комсомольской была заброшена. Там неделями лежал строительный мусор, был вырыт глубокий котлован. В общем, совсем не то место, где могли бы гулять дети.

Жители сами придумали проект

Проект благоустройства разрабатывался вместе с жителями Северо-Чемского жилмассива, и это еще один пример удачной совместной работы органов власти и жителей района.

- Вообще, ничего не делается в Кировском районе и, в частности, на территории Северо-Чемского жилмассива без участия жителей. Это и парковочные карманы, и внутреннее благоустройство, и игровые и спортивные площадки - всегда спрашиваем мнение людей. Любые скверы, которые мы делаем, любое благоустройство - всегда люди в этом участвуют. Они рисуют проекты, высказывают пожелания, очень активно участвуют в проработке смет, потому что, если выделяется определенная сумма, ее же можно потратить по-разному… Всегда в этом участвуют люди. Всегда! - прокомментировал Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска.

Так и началось благоустройство этой территории в Северо-Чемском жилмассиве.

Дмитрий Асанцев. Фото: Евгения МОРЕВА

- Сейчас идет процесс приемки территории между домами № 3 и 4 по улице Комсомольской. Два дома находятся практически напротив друг друга, и именно здесь люди просили провести благоустройство, чтобы со временем была зелень, лавочки, пешеходные дорожки. Соответственно, это был наказ, сейчас он реализован. Появились пешеходные аллеи, дорожки, лавочки, посажен кустарник. В перспективе здесь будет небольшой сквер, жители смогут не только пользоваться дворовой территорией, но и гулять здесь с колясками, - считает Дмитрий Асанцев. - В этот наказ по дому № 4 по улице Комсомольской вложено порядка миллиона рублей бюджетных денег, на территорию около дома № 3 - более 500 тысяч рублей. Каждый раз получается благоустраивать Северо-Чемской жилмассив совместными усилиями и делать его зеленее.

По словам Галины Климук, одного из инициаторов этого проекта и председателя ТОС «Кожевниковский», выбрать именно такое развитие территории было непросто.

- Изначально мы хотели установить фонтан, но проект оказался слишком затратным. Потом решили сделать стелу, но это тоже оказалось очень дорого. На приеме у главы пришли к решению провести озеленение - посадить в центре дерево и пустить от него лучики-тропинки. В основном здесь будет прогулочная зона. У нас в районе очень много молодежи и подростков, мамочки часто гуляют с колясками, - рассказала Галина Климук.

Ель нарядят на Новый год

Сейчас в середине аллеи растет зеленая разлапистая ель, к новогодним праздникам ее уже планируют украсить, а среди детей провести конкурс елочных игрушек для праздничного дерева.

- На аллее есть и кустарники, которые были высажены жильцами и «Горзеленхозом». Эти растения устойчивы к влиянию улично-дорожной сети, неприхотливы, в принципе со временем они должны сформировать зеленый барьер между проезжей частью и территорией, на которой мы сейчас находимся. Это все местные растения, из Новосибирского питомника, - объяснила Наталья Цветкова, директор МКУ «Горзеленхоз».

И такая совместная работа очень важна. Потому что жители выражают заинтересованность в благоустраиваемой территории, начинают следить и ухаживать за ней.

- Два года мы постоянно дорабатывали этот проект, чтобы он понравился всем. Лучше всего, когда в процессе участвуют жители, тогда они и относятся к созданному рачительно, внимательно, - рассуждает Галина Климук. - Например, сейчас жители сами поливают часть кустов, которые они пересадили, следят за елкой.

А с наступлением весны новосибирцы смогут увидеть на аллее и цветы, и кустарники, которые сделают этот уголок еще красивее. И это не все: на лавочках аллеи талантливые жители района смогут проводить мастер-классы, так что сюда будет интересно приходить всей семьей.