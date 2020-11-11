Детские площадки, Wi-Fi и необычные скамейки - на левом берегу!

Чтобы преобразить парк, понадобилось меньше полугода. Фото: Евгения МОРЕВА

Очень важно, когда в большом городе есть зеленый уголок, где можно погулять и отдохнуть всей семьей. И такое место теперь появилось на левом берегу: Затулинский дисперсный парк. Это самый масштабный объект, реализованный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска участвовали в приемке работ на этой территории: все самое интересное, что ждет горожан, - в нашем материале.

Преобразили за пять месяцев

Дисперсный парк - это комплекс небольших парков и скверов, культурных и спортивных объектов, связанных между собой пешеходными дорожками. Раньше на месте дисперсного парка были разрозненные зоны отдыха, но всего за пять месяцев парковые и скверовые территории были объединены общей концепцией. В парке появилась новая большая сцена с кабинкой звукорежиссера, скамейки необычной формы, отреставрированные детские и спортивные площадки, освещение, зоны Wi-Fi и кнопка экстренного вызова.

Такие лавочки удивят горожан. Фото: Евгения МОРЕВА

- Мы неоднократно выезжали для контроля строительных работ. И вот сегодня, уже на завершающей стадии, можно с уверенностью сказать, что подрядчик с задачей справился, все работы выполнены качественно и в срок. Есть замечания по детской площадке, на данный момент не везде закончены работы по укладке прорезиненной крошки, однако подрядчик заверил, что к 15 ноября мы получим фотоотчеты о проделанной работе. Я убежден, что парк станет излюбленным местом жителей не только Кировского района, но и всего города Новосибирска. К празднику здесь будет установлена новогодняя елка. Я думаю, в дальнейшем будут организованы работы по благоустройству и предлежащей территории, - рассказал Максим Кудрявцев, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Благоустроен парк в рамках федерального проекта «Формирование городской комфортной среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Объем инвестиций на этот год был немалый - 180 миллионов рублей. Работы, связанные с озеленением, освещением, укладкой плитки, монтажом сцены, установкой видеонаблюдения, выполнены полностью. Согласно договору подрядчик будет сопровождать этот объект до весны следующего года, чтобы парк был в полном порядке к тому времени, когда зазеленеет трава, и мог принимать жителей Кировского района.

Гарантийный срок, предусмотренный на выполненные работы, - около трех лет. Это позволит устранить все явные нарушения, допущенные на этапе строительства, в рамках объемов инвестиций, которые были выделены в этом году. Также в случае необходимости о проблемах будут сигнализировать общественный совет и неравнодушные жители. Если какие-то отклонения будут выявлены, депутаты тоже будут обращать на это внимание и в рамках договорных обязательств делать все для того, чтобы устранить недочеты.

Новые тротуары и газоны

Изменения действительно впечатляют: заменены старый асфальт и тротуарная плитка, обустроено 10 тысяч квадратных метров газона, полностью заменены коммуникации, касающиеся электросетей, наружного освещения, ливневой канализации. А еще реконструирована детская площадка, до конца ноября будет реконструирована еще одна. И это не все: на спортивной площадке установили безопасное прорезиненное покрытие, так что дети и взрослые смогут заниматься спортом, не боясь травм.

Дмитрий Колпаков. Фото: Евгения МОРЕВА

По словам Дмитрия Колпакова, депутата Совета депутатов города Новосибирска, проделано много подземных работ, масштаба которых сейчас гостям парка не видно.

- На Затулинке ливневая канализация - это роскошь, а здесь она проложена по всем нормам, полностью по всему парку. Вы видите, что тротуарные дорожки появились именно в тех местах, где они изначально были натоптаны. В принципе, парк изменился до неузнаваемости, раньше он был раздроблен на несколько территорий, - объяснил Дмитрий Колпаков. - В нашем городе это первый проект, который разрабатывался в рамках федерального проекта «Формирование городской комфортной среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На Затулинке нет такого большого парка, как, например, Заельцовский. У нас разрозненные парковые и скверовые территории, и мы объединяем их одной концепцией.

К слову, именно этот проект и дал толчок для развития всех остальных территорий в городе.

- Здесь появились зоны отдыха, парковая, спортивная, а также праздничная зона, где и будут проходить все крупные мероприятия. То есть была идея объединить территории для разных категорий населения, сделать зонирование. Отсюда и пошло название «дисперсный парк», - говорит Елена Спасских, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

Проект дисперсного парка уникален еще и тем, что именно жители Кировского района принимали активное участие в утверждении и реализации проекта.

- На самом деле этот проект важен, потому что он появился именно по инициативе жителей Кировского района. Был проведен масштабный опрос, в котором как раз жители и изъявили желание создать комфортную зону отдыха для прогулок с детьми и активного времяпрепровождения. Именно по инициативе жителей и родился этот проект. Спасибо им за активность, - отметила Елена Спасских.

На площадках понравится и детям и взрослым. Фото: Евгения МОРЕВА

Проект активно обсуждался с кировчанами, в рамках опроса они высказали свои пожелания, с учетом этих идей и реализовывался проект. К примеру, жители выступали за сохранение деревьев, выбирали, как именно будет располагаться сцена. Разрисовка кинотеатра «Рассвет» граффити - тоже идея жителей Затулинского жилмассива. Сейчас на территории парка оборудованы зоны Wi-Fi, кнопки экстренного вызова, установлено около 40 видеокамер, проделано большое количество подземных работ, появилась скейт-площадка.

- Я думаю, что проект замечательный. Это достаточно масштабный опыт. Все, что не получилось, будем дорабатывать, а все, что дальше можно развить, будем развивать, - подчеркивает Дмитрий Колпаков.

Кстати, к Новому году в парке установят елку и проведут выставку снежных фигур. Так что эта площадка станет центром новогодних празднеств на левом берегу.