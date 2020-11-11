Радиоактивный фон - втрое ниже нормы

Экологические замеры на золоотвалах станций - стандартные мероприятия, которые выполняются дважды в год. Фото: Владимир ИГОШИН

Скажите, пожалуйста, если золоотвалы ТЭЦ закрыты для посещения, насколько они опасны для человека с точки зрения радиационного фона? Как часто вы проводите замеры? Есть ли отчеты? Как долго человеку можно находиться на территории золоотвала?

Алексей Петрухин.

- Золоотвал - это производственный объект, охраняемая территория ТЭЦ, поэтому доступ туда закрыт. Тем не менее никакой опасности для горожан золоотвалы не представляют.

Экологические замеры на золоотвалах станций - стандартные мероприятия, которые выполняются дважды в год. В этом году последние замеры были проведены 2 сентября специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу. Это ведомство, подконтрольное Росприроднадзору.

Цель замеров - определить, соблюдаются ли нормативы выбросов по взвешенным веществам на золоотвалах четырех новосибирских тепловых электростанций - ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На каждом золоотвале специалисты делали замеры в двух контрольных точках, как и предусмотрено регламентом. Во всех случаях приборы показали менее 0,04 мг/куб. м - это в 12 раз ниже предельно допустимой концентрации, которая составляет 0,5 мг/куб. м.

У станций нет обязательных требований контроля радиации на золоотвалах, данные исследования были проведены в полном объеме при строительстве золоотвалов. Тем не менее год назад такие замеры состоялись по просьбе общественности и прошли публично. Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области провел измерение гамма-излучения на территории золоотвала ТЭЦ-5. По итогам замеров в пяти контрольных точках периметра золоотвала значения прибора колебались от 0,07 до 0,11 микрозиверт в час. Это втрое ниже нормы.

По оценке экспертов, радиоактивный фон оказался ниже, чем на территории города.