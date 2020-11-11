Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 ноября 2020 года: учителя просят перевести школы на дистанционку

Врачи пока не могут победить заразу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 ноября 2020 года тревожные: врачи выявили 185 новых заболевших COVID-19 за прошедшие сутки. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области 19277 человек заразились коронавирусной инфекцией. Регион занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

В Новосибирской области 17 детей заразились COVID-19 за прошедшие сутки. За все время борьбы с коронавирусом в регионе зарегистрировано 1252 заболевших ребенка. Врачи госпитализировали в детскую больницу №3 53 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на опасное заболевание.

БОЛЕЕ 140 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Трое новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, среди жертв опасного заболевания оказались двое мужчин в возрасте 67 лет и 71 года, а также 61-летняя женщина. Всего 633 жителя Новосибирской области скончались от коронавируса с начала вспышки.

В отделениях реанимации сейчас находятся 146 пациентов. 31 сибиряк не может самостоятельно дышать и подключен к аппаратам ИВЛ.

УЧИТЕЛЯ ПРОСЯТ ДИСТАНЦИОНКУ

Новосибирские учителя обеспокоены — с начала эпидемии пятеро педагогов в Новосибирской области стали жертвами коронавируса. В школе села Барышево недавно заболели пять учителей, а в соседней школе трагедия — скончалась учительница. Учеников с 5 по 9 класс уже перевели на дистанционное обучение, но педагоги просят отправить домой и младшеклассников.

КОМАНДИРОВКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Минздрав направил трех новосибирских врачей на работу в Иркутскую область — больницы там переполнены, есть острый недостаток в кадрах. Врач-анестезиолог устроился в реанимацию Шелеховской районной больницы, травматолог и пульмонолог попали на работу в поликлинику.

НЕ НАДЕЛ МАСКУ — ПОЛУЧИЛ ДВОЕ СУТОК АРЕСТА

Жителя Искитима задержала полиция за отказ надеть маску в магазине. Мужчина спорил и отказался подчиниться требованиям полицейских — в результате суд назначил ему административный арест на двое суток.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 185 человек

Количество пациентов в реанимации: 146 человек

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины, детские площадки. С 16 по 30 ноября будут закрыты кинотеатры, фудкорт. Вход только в маске.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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