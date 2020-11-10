Оправдываем доверие: выплаты «Согласия» в СФО за 9 месяцев 2020 года превысили 1 млрд рублей

За этот период страховая компания «Согласие» урегулировала в СФО 137 тыс. страховых случаев.

На первом месте в СФО по объему выплат – Красноярский край 223,7 млн руб., за ним следуют Новосибирская область 223,4 млн руб. и Алтайский край 171,5 млн руб. В Кемеровской области страховая компания «Согласие» выплатила клиентам 165,8 млн руб., в Иркутской – 106,8 млн руб., в Омской – 83,1 млн руб., в Томской – 30,8 млн руб. В республиках Хакасия, Тыва и Алтай – 22,9 млн руб., 13,3 млн руб. и 9,7 млн руб. соответственно.

Наибольшая доля выплат за 9 месяцев 2020 года в СФО пришлась на автострахование каско и ОСАГО – 86%. Возмещение по каско по сравнению с данными 9 месяцев 2019 года возросло на 30% до 375,9 млн руб., по ОСАГО – на 175% 523,3 млн руб.

С января по сентябрь 2020 года страховая компания «Согласие» получила в СФО премию в размере 2 млрд руб. +17% к аналогичному периоду 2019 года. Сборы по ОСАГО составили 795,2 млн руб.+49%, по каско – 571,5 млн руб.+7%. По страхованию имущества физических лиц компания получила премию на сумму 50,6 млн руб. +15%, юридических лиц – 67,2 млн руб. +3%.

Росту премии по основным линиям бизнеса способствовало, в том числе, и развитие агентской сети – так, на 1 октября число агентов в розничном страховании в СФО выросло в 1,5 раза более 950, а объем сборов через этот канал – на 20% 502,8 млн руб.

«Филиалы «Согласия» в Сибири стабильно являются одними из наиболее успешных в нашей компании. По итогам 9 месяцев 2020 года поступления в СФО составили 8% от общей премии страховой компании «Согласие», – комментирует заместитель генерального директора по развитию региональной сети «Согласия» Татьяна Чемова. – Каждый день мы стараемся оправдывать доверие наших клиентов, что подтверждается существенным ростом выплат, превысивших 1 миллиард рублей».

Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».

Пресс-служба страховой компании «Согласие»