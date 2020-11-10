Электросчетчики в квартирах новосибирцев должны стать «умными» с 1 января 2022 года

Фото: МегаФон.

Технические специалисты сотового оператора завершили ключевой этап развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Новосибирске. Об этом говорится в отчете компании.

NB-IoT стал новым стандартом сотовой связи. Он предназначен для обмена информацией между устройствами без участия человека.

Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.

Таким образом, технология NB-IoT наиболее подходит для цифровизации ЖКХ, энергетики, транспорта, логистики, систем безопасности, городской инфраструктуры и промышленности, где внедрение автоматизированной передачи данных обусловлено как изменениями законодательства, так и экономической эффективностью.

По оценкам МегаФона, в преддверии обязательного перехода многоквартирных домов на «умные» счетчики электроэнергии сеть «интернета вещей» оператора теперь способна одновременно обслужить свыше 140 млн потребителей услуг.

Инновация будет соответствовать поправкам в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которые вступают в силу с 1 января 2022 года. Согласно нововведениям, все новые жилые дома должны оснащаться интеллектуальными приборами учета электроэнергии.

Следует отметить, что по данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, за девять месяцев 2020 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 768 тыс. 448 кв. метров жилья. В абсолютных цифрах это 12 844 новых квартиры.

Впрочем, оператор строит амбициозные планы по насыщению рынка «умными» приборами учета.

- Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть более 140 млн специализированных устройств «интернета вещей», а у сбытовых компаний и интеграторов остается еще достаточно времени на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ, - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала МегаФона Максим Скворцов.

Помимо отрасли ЖКХ технологии «интернета вещей» активно внедряются на территории Сибири в социально значимых проектах. Например, SIM-карты МегаФона используются в мобильных кардиографах в машинах «скорой помощи», в работе терминалов безналичной оплаты в городском транспорте, в системах городского освещения, учета передвижения транспорта и других сферах.