Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 ноября 2020 года: закроют ли снова торговые центры

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть заразу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 ноября 2020 года таковы: за прошедшие сутки врачи выявили еще 174 новых зараженных COVID-19 в регионе. Оперативный штаб сообщил, что всего в Новосибирской области зарегистрировано 18913 случаев заболевания коронавирусом с начала эпидемии. Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

COVID-19 У ДЕТЕЙ

По данным оперативного штаба, 13 детей заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала вспышки заболевания COVID-19 был выявлен у 1226 детей. Под наблюдением врачей остаются 59 маленьких пациентов детской больницы №3 в с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирус.

ПОЧТИ 140 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Четверо новосибирцев скончались от коронавируса за минувшие сутки. Врачи не смогли спасти двух мужчин в возрасте 43 лет и 67 лет, а также двух женщин — им было 56 лет и 90 лет. Всего в Новосибирской области 625 пациентов умерли от COVID-19.

За прошедшие сутки еще 11 заразившихся сибиряков попали в реанимацию. Сейчас интенсивную терапию получают 139 человек, их состояние оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов.

РОСТ ЦЕН НА АНТИБИОТИКИ

Новосибирцы жалуются на рост цен в аптеках, особенно — на стоимость антибиотиков и противовирусных средств. В мэрии Новосибирска прокомментировали жалобы на дорогой «Левофлоксацин». Препарат входит в перечень жизненно важных, и цена лекарства в аптеках должна ненамного превышать отпускную. Производитель предлагает «Левофлоксацин» за 718 рублей, в рознице он стоит 767 рублей.

УЖЕСТОЧЕНИЕ РЕЖИМА В ТЦ

Власти Новосибирской области пообещали ужесточить санитарный режим в торговых центрах. Изменения коснутся работы фудкортов, детских площадок и кинотеатров. Новые правила еще находятся в разработке, ограничения должны ввести на следующей неделе.

КОРОНАВИРУС ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ НА МОЛОДЫХ

Вторая волна коронавируса ударила по людям среднего возраста. В «Роспотребнадзоре» подсчитали, что пациентов старше 65 лет стало меньше, но увеличилась доля заболевших в 30-49 лет. Вторая группа пораженных — это люди 54-60 лет. Введение группы риска убедило пенсионеров соблюдать ограничения и показатель их заболеваемости снизился.

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА

Новосибирский НИИТО открыл помещения для пациентов с коронавирусом. С 6 ноября Минздрав РФ приказал выделить 100 для больных COVID-19, в том числе подготовить 20 мест в реанимации.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 174 человека

Количество пациентов в реанимации: 139 человек.

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины, кинотеатры, фудкорт. Вход только в маске.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцах

В медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).

«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй раз

Новосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности).

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru