«Я так карму чищу»: как таксисты возят бесплатно врачей к пациентам под Новосибирском

Бригада хирургов вместе с бердским таксистом Владимиром. Фото: Предоставлено Владимиром Петровым

Врачи работают на нескольких ставках и едва выдерживают нагрузку в период пандемии. Пациенты жалуются: терапевтов ждут по двое-трое суток. В Бердске на помощь медикам пришли таксисты. Они бесплатно возят участковых на вызовы вместо неотложки. Корреспонденты «КП» — Новосибирск» пообщались с шоферами-волонтерами.

«РЕШИЛ ВЕРНУТЬ ДОЛГ»

38-летний Владимир Петров работает в такси уже пять лет, но водителем-волонтером стал впервые. Неделю назад бердский таксист Иван Андреев начал бесплатно возить врачей к пациентам и позвал коллегу на помощь. Владимир согласился — и в первый же день его помощь понадобилась больнице.

— Мне на дороге человек помог — дотянул до СТО и даже денег не взял. Я решил вернуть долг — как говорят, карму почистить — и стал помогать больницам. В первый же день повез бригаду хирургов по вызовам в Бердске, одному из пациентов они даже делали операцию прямо на дому, и все прошло успешно. Мне кажется, такси выигрывает у больничных «Газелей» по скорости и мобильности. Фургоны часто в ремонте, врачи говорят: «Пока едешь по частному сектору, думаешь — машина вот-вот развалится». А на легковушке доезжаем в комфорте и быстрее успеваем, — рассказал «КП» — Новосибирск» бердский таксист Владимир.

Медики признаются: помощь таксистов очень помогает закрывать вал вызовов к пациентам. И если детская поликлиника Бердска еще успевает обслуживать все вызовы в течение дня, то в отделении для взрослых сложнее: нагрузка на участковых огромная, транспорта не хватает.

— На вызовы к коронавирусным больным мы не ездим, для этого есть специальные бригады. Врачи нам очень благодарны, иногда не могут дождаться свободной «Газели» и ездят по больным на автобусе. Сейчас их работа — это адский труд на износ. Половина участковых сами уже на больничных, острая нехватка кадров. Студенты-медики и волонтеры обещали помочь, мы готовы и их возить утром из Новосибирска в Бердск и обратно, — заверил автор идеи таксист Иван Андреев.

Иван создал группу «Взаимопомощь Бердск» «ВКонтакте» и мечтает развивать волонтерское движение в такси по всей области. На призыв откликнулись три человека, остальные таксисты жалуются на дорогой бензин и просят его компенсировать.

— В моем таксопарке, кстати, поддержали идею — дали талон на 10 литров, этого хватит примерно на 100 километров. Мэр Бердска тоже обещал помочь — выделять по 30 литров два раза в месяц, — поделился Иван Андреев.

В среднем таксисты закрывают по шесть - восемь вызовов в день, это занимает от трех часов. Фото: Предоставлены героями публикации

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОМОГАТЬ — ПОМОГАЙ

Депутаты похвалили Ивана, один из них написал шоферу сообщение в соцсети: «Ты настоящий, а не те, кто на каждом углу кричит об отставке министра». Однако правительство уже заключило необходимые контракты с таксопарками.

— В октябре минтранс Новосибирской области заключил контракты с таксопарками — теперь порядка 100 машин работают в поликлиниках и больницах по распределению. Они возят участковых врачей, и это очень помогло закрывать вопросы с вызовами в конце октября. Зачем теперь правительству выпускать талоны на бензин, если есть контракты? Так что если хочешь помогать — помогай, — отметил зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

Кстати, сами депутаты Законодательного собрания тоже выделили свои машины с водителями в помощь больницам. Тот же Валерий Ильенко снарядил три автомобиля — они возят врачей инфекционной больницы № 1, городской больницы № 1 и больницы Краснообска.

Многие таксисты понимают сложность ситуации в регионе да и во всем мире. И готовы работать в ущерб себе, развозя врачей, которых ждут пациенты. Некоторые медики работают за троих и остро нуждаются в других талонах — на благодарность.

— Отдельные пациенты могут и дверь не открыть, и в соцсетях гадости писать. Но в целом народ понимает врачей, так что нервов почти нет. А мамы ребятишек нас даже пирожными угощают, — призналась врач-педиатр Татьяна Лунева. — Все понимают, какая у больниц нагрузка — и лучше все-таки приехать на вызов, хоть и с опозданием, чем не приехать вовсе.

КОШЕЛЕК

Около 5 литров в день таксисты-волонтеры тратят на развоз врачей. Иван, который ездит на газе, тратит в среднем около 115 рублей, у Владимира бензин съедает 225 рублей в день.

СКАЗАНО

В регионе могут ввести новые ограничения против коронавиурса

Их предложил губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

— Весной мы каждое решение старались принимать после консультации с соответствующими сообществами и говорить об этом заранее, поэтому я выношу на обсуждение оперативному штабу следующие предложения: ввести ограничения в работе фуд-кортов в торговых центрах, детских площадок (как в торговых центрах, так и на других объектах), кинотеатров в торговых центрах, а также рассмотреть возможность ограничения работы буфетов в театрах и других объектах, где проходят массовые мероприятия. Кроме того, прошу заместителя губернатора Сергея Нелюбова совместно с министерством культуры рассмотреть ситуацию с зоопарком — удается ли при высоком ажиотаже и большом количестве посетителей обеспечивать соблюдение санитарных мер. Нужно готовиться к введению дополнительных ограничительных мер, решение будет принято в ближайшее время.

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