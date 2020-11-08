Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 ноября 2020 года: зараза унесла жизни 621 человека

Еще 4 человека погибло из-за коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 ноября 2020: за сутки в регионе выявлены еще 177 человек, которым поставили диагноз COVID-19. Всего в регионе с начала вспышки зарегистрировано 18739 пациентов, заразившихся коронавирусом, среди них 1213 детей. В общероссийском рейтинге заболевоемости коронавирусом наш регион занимает 21 место.

Статистика Новосибирской области.

УМЕРЛИ 4 СИБИРЯКА

В Новосибирской области от коронавируса за минувшие сутки скончались четыре человека.

— Это мужчины в возрасте 57, 63, 72 и 73 лет. Всего в регионе с начала вспышки не смог побороть болезнь 621 пацмент, — сообщают цифры оперштаб Новосибирской области.

В палатах интенсивной терапии находится 128 человек. Еще 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 18 ДЕТЕЙ

Зараза не щадит и самых маленьких: за сутки диагноз подтвердился еще у 18 детей.

- Сейчас в больнице находится 51 ребенок с подтвержденным коронавирусом или подозрением на COVID-19, - продолжают в оперативном штабе.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 177 человек

Количество пациентов в реанимации: 128 человек.

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины, кинотеатры, фудкорт. Вход только в маске.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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