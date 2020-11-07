Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 ноября 2020 года: заразились 1195 детей

За сутки коронавирусом заболел еще 181 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 ноября 2020 года, увы, не радуют. За последние сутки в регионе выявили еще 181 заболевшего COVID-19, всего с начала вспышки диагноз подтвердился у 18562 человек. Новосибирская область находится на 21 месте в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Последние данные о заболеваемости коронавирусом в регионе. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

— 3 916 взрослых пациентов находятся в инфекционных стационарах Новосибирска, среди них больные с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него, — сообщили в областном оперштабе.

УМЕРЛИ ПЯТЬ ПАЦИЕНТОВ

За сутки от коронавируса умерли пять пациентов. Среди них — женщины пенсионного возраста и один мужчина 32 лет. Общее число смертей от COVID-19 с начала эпидемии достигло 617 человек. В отделении интенсивной терапии новосибирских больниц находятся 121 пациент, еще 34 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

За последние сутки COVID-19 выявили у 14 маленьких пациентов. Всего в Новосибирской области с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 1195 детей. В детскую больницу №3 госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 181 человек

Количество пациентов в реанимации: 121 человек.

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, парках и общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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