Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 ноября 2020 года: два ребенка оказались в реанимации

Впервые дети попали в реанимацию из-за коронавируса Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 ноября 2020 года. В регионе выявлено 176 заболевших COVID-19 за сутки. Еще три пациента скончались в больницах Новосибирска.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

— 3907 взрослых пациентов находятся в инфекционных стационарах Новосибирска, среди них больные с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него, — говорят в областном оперштабе. - Всего с начала вспышки в регионе диагностировали 18381 зараженного.

Новосибирская область находится на 21 месте в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

Врачи за прошедшие сутки выявили 19 детей, заразившихся COVID-19, - это стало антирекордом за минувший месяц. Всего в Новосибирской области с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 1181 ребенка. В детской больнице №3 находится 60 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Трое новосибирцев стали жертвами опасного заболевания всего за сутки. По данным оперативного штаба, скончались три женщины, каждой из них было 69 лет. Общее число смертей от COVID-19 достигло 612 человек.

В реанимации новосибирских больниц находятся 106 пациентов, еще 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

ДВОЕ ДЕТЕЙ В РЕАНИМАЦИИ

Новосибирские врачи предупредили — не все дети в легкой форме болеют коронавирусом. В реанимацию детской больницы №3 поступили два ребенка, у которых COVID-19 проявился в тяжелой форме. Дети имеют тяжелые сопутствующие заболевания, например — нервной системы.

ПРОСРОЧЕННЫЕ АНАЛИЗЫ ЗА 100 ТЫСЯЧ

Новосибирскую клинику оштрафовали за задержки с результатами тестов на COVID-19. Медики получили результаты тестов по электронной почте, но несколько дней они не передавались в Управление Роспотребнадзора по Омской области. Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей. В клинике пояснили — задержка случилась из-за перепроверки результатов тестов, но больше такого не повторится.

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КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 176 человек

Количество пациентов в реанимации: 106 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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