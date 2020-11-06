Уроки энергосбережения, классные встречи и дни открытых дверей провели специалисты АО «РЭС» в рамках фестиваля #ВместеЯрче

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - Акционерное общество «Региональные электрические сети» - регулярно принимает активное участие в фестивале. Даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции, и введенный в регионе режим повышенной готовности эта добрая традиция не прекратилась.

В течение года специалисты АО «РЭС» провели более 100 различных мероприятий в поддержку фестиваля #ВместеЯрче, в которых приняли участие школьники, студенты и молодые специалисты предприятия - всего более 3500 человек.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Так, в рамках социальной кампании в 99 школах энергетиками были проведены уроки и классные часы по электробезопасности и энергосбережению с распространением красочных листовок-комиксов, рассказывающих о простых способах экономии электроэнергии, и демонстрацией познавательных мультфильмов о последствиях шалостей с электричеством.

Также АО «РЭС» традиционно выступило с инициативой привлечения энергетических студенческих отрядов НРО МООО «РСО» для работы в период летних каникул, тем самым приняв участие во Всероссийском дне открытых дверей #ВместеЯрче. В проекте приняли участие 25 студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), которые в течение летнего трудового семестра выполняли работы практически по всем основным направлениям производственной деятельности предприятия (обход потребителей, снятие показаний приборов учета, аудит технической документации, подготовка схем технологического присоединения, геотегирование энергообъектов и т. д.).

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В честь 100-летия ГОЭЛРО и в целях популяризации инженерно-технического образования и профессий топливно-энергетического комплекса летом была организована видеоэкскурсия по Музею электрических сетей в филиале АО «РЭС» «Татарские электрические сети». Экспозиция музея может служить наглядным пособием по изучению истории становления электрических сетей Новосибирской области. Здесь представлены раритетные образцы оборудования, техники, инструментов, экипировки и средств защиты, элементы электрических сетей, документы, таблички и знаки безопасности. В музее регулярно проводятся встречи ветеранов предприятия, а также познавательные экскурсии для учащихся близлежащих школ и других учебных заведений. Это способствует не только сохранению истории развития электроэнергетики региона и памяти о поколениях энергетиков, воплощавших в жизнь План электрификации России, но и привлечению в профессию молодого поколения, проникшегося гордостью за славный созидательный путь своих земляков, давших свет и энергию родным городам и поселкам.

Кроме того, новосибирские энергетики провели ряд мероприятий и в рамках Всероссийского молодежного производственного совещания «Диалог на равных». Молодые специалисты АО «РЭС» приняли участие в первой онлайн-конференции сообщества «Молодые инженеры ТЭК», а также в Осеннем кубке Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В свою очередь опытные энергетики поделились впечатлениями о профессии с представителями детской юношеской организации «Российское движение школьников» в рамках проекта «Классные встречи».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Все мероприятия, проводимые сетевой компанией в Новосибирской области в рамках фестиваля #ВместеЯрче, получили широкое освещение в различных СМИ и социальных сетях. В частности, в честь юбилея фестиваля был запущен федеральный челлендж #было-стало, в котором предприятие приняло активное участие еще на стадии формирования условий. Именно объекты электросетевого хозяйства АО «РЭС» Минэнерго России привело в качестве примера участия в акции для всего отраслевого сообщества.

В целом мероприятия по продвижению энергосбережения и электробезопасности, реализованные АО «РЭС» в 2020 году, стали темой более 100 публикаций в СМИ, в том числе ряда видеосюжетов в эфире федеральных и региональных телеканалов, что позволило привлечь внимание общественности к данному вопросу.