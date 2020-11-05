Дорогой суд: участник процесса потратил 15 тысяч, чтобы прилететь на заседание, которое отменили

Находясь в СИЗО, Ястрембский подал гражданский иск на десятки миллионов рублей.

Анатолий Ястрембский пытается отсудить дорогую недвижимость, находясь в СИЗО. Он получил приговор за то, что надругался над двумя школьниками. Насильник должен отбывать срок в колонии, но до сих пор находится в более уютном для него следственном изоляторе. Похоже, специально инициирует фиктивные уголовные дела (по легким статьям - например, о клевете), сознательно становясь в них фигурантом, и это позволяет ему сохранять статус подследственного.

Одновременно Ястрембский затеял гражданский процесс. Когда ему экстренно нужны были деньги (для чего: чтобы избежать обвинительного приговора), он взял их, оставив в залог дорогую недвижимость - восемь квартир. Сделку оформили как куплю-продажу. А потом осужденный заявил, что сделка фиктивная и денег он не получал. Через суд он пытается вернуть имущество на 54 миллиона рублей. В Новосибирске Ястрембский выиграл сначала районный, а затем областной суды, но кассация в Кемерове отменила решение, признав его незаконным. Дело вновь рассматривает Новосибирский облсуд. Коллегия неохотно приняла копию переписки в WhatsApp, которая доказывает, что квартиры добросовестно оплатил их фактический покупатель - московский бизнесмен Михаил Плотников. Однако решение суд откладывает.

Переписка в WhatsApp говорит о том, что Плотников добросовестно купил квартиры.

В «КП» - Новосибирск» выходило уже несколько материалов об этом деле. Учитывая колоссальный резонанс, мы продолжаем следить за темой. Почему же в день, когда назначили очередное заседание, суд не разрешил вопрос окончательно?

- Когда мы пришли на заседание, нам сообщили, что его переносят в связи с болезнью одного из судей. Судью могли спокойно заменить - это обычная практика, и даже в нынешнем деле такая замена уже была. Но в этот раз заседание проводить просто не стали, - комментирует юрист Константин Зиновьев, который представляет интересы московского предпринимателя.

Юрист говорит, что перенос дела с очевидным, на его взгляд, решением выглядит странно. В такой ситуации может показаться, словно отсрочка решения - это некая фора для истца-уголовника, время для подготовки новых хитрых уловок. А московский предприниматель Плотников недоумевает и от другого: почему его не предупредили о переносе дела? Ведь на заседание, которое в итоге не состоялось, пришлось лететь из столицы. Михаил говорит, что при всей экономии рейса туда и обратно пришлось потратить 15 тысяч рублей. Плюс к этому - масса потерянного времени и бессонная ночь в самолете. Все это - только для того, чтобы зайти в зал суда и услышать: «Заседание переносится».

Даже будучи осужденным, Ястрембский активно инициирует судебные процессы. Фото: из личного архива

- Участников процесса принято уведомлять о том, что заседания в назначенный день не будет. Тем более в суде знают, что один из участников летает из Москвы, - возмущен Константин Зиновьев, которому, впрочем, тоже пришлось потерять время из-за несостоявшегося заседания. - При этом мы уже сталкивались ранее с особенностями этого процесса: в повестках указывалось неверное время, данные о зале судебного заседания в повестке и на сайте суда разнились.

Теперь заседание назначено на 16 ноября. «КП» - Новосибирск» продолжает следить за этим делом.

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