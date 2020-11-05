Постоянный контроль и разносторонняя диагностика - основные направления деятельности службы грозозащиты и изоляции АО «РЭС»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Одним из главных способов поддержания эксплуатационной надежности электроустановок является организация эффективного контроля состояния работающего оборудования, в том числе и в условиях сложных и неблагоприятных погодных явлений. Именно это направление производственной деятельности АО «РЭС» является зоной ответственности службы грозозащиты и изоляции (СГИ).

Несмотря на название, работа этого подразделения не останавливается с завершением периода активного прохождения грозовых фронтов, которые оказывают особенно сильное влияние на протяженные линии электропередачи и электрические подстанции. Помимо защиты электроустановок от перенапряжения вследствие прямого удара молнии или набегающих волн по проводам ЛЭП, СГИ осуществляет комплекс диагностических работ для обеспечения устойчивой работы электросетевого хозяйства.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

К функционалу службы также относится деятельность:

• по организации и проведению приемо-сдаточных, профилактических и других видов испытаний и измерений электрооборудования, организации эксплуатации изоляции высокого напряжения и защиты от перенапряжений энергетического оборудования;

• организации и проведению восстановительных работ на кабельных линиях;

• проведению испытаний защитных средств, используемых в электроустановках, в специализированной электротехнической лаборатории, оснащенной современным оборудованием;

• контролю за соблюдением требований по хранению, применению, эксплуатации трансформаторного масла и электролита и ведению технической документации, касающейся эксплуатации маслонаполненного оборудования.

Выявление дефектов и их обнаружение на ранней стадии развития, а также своевременное принятие правильных решений по ликвидации дефектов обеспечивает продление срока службы оборудования и в конечном итоге бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей. Кроме того, работа специалистов СГИ по испытаниям защитных средств, которые проводятся в современных лабораториях, позволяет обеспечить безопасность всего электротехнического персонала предприятия.

Отдельно стоит отметить, что АО «РЭС» как передовое электросетевое предприятие эффективно применяет способы диагностики, позволяющие определить состояние электрооборудования без вывода их из работы:

• отбор масла на ХАРГ (анализ растворимых газов в трансформаторном масле);

• тепловизионный контроль оборудования подстанций и линий электропередач;

• вибродиагностика силовых трансформаторов;

• определение деформации обмоток;

• частичные разряды в трансформаторах.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Для эффективной эксплуатации быстро меняющихся и совершенствующихся образцов электроэнергетического оборудования требуется не просто подготовленный квалифицированный персонал, а высококлассные специалисты, проявляющие настойчивость, целеустремленность и любознательность в освоении любых инноваций.

Одним из достойных и высокопрофессиональных представителей данного направления является Виктор Захарович Резник - заместитель начальника службы грозозащиты и изоляции филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети».

- Проведением диагностических работ на технически сложном оборудовании может заниматься только человек, любящий технику, умеющий разбираться в мелочах и скрупулезно подходить к решению той или иной проблемы, - говорит о своей работе Виктор Захарович.

Его стаж в профессии составляет почти 40 лет. За столь продолжительную трудовую деятельность Виктор Захарович участвовал в реализации многих значимых проектов. В частности, под его руководством совместно с НГТУ НЭТИ был внедрен ряд разработок. Например, осуществлен монтаж резисторов в нейтраль трансформаторов напряжения 35 кВ, исключающих возникновение феррорезонансных перенапряжений и, соответственно, выход из строя трансформаторов напряжения. Также совместно с НГТУ были разработаны и внедрены на электроподстанциях 110/35/10 кВ резистивные заземления нейтрали 35кВ, позволяющие ограничить уровень перенапряжений при дуговых замыканиях на землю, с последующим ее автоматическим отключением. Кроме того, инженерами службы грозозащиты и изоляции филиала «Приобские электрические сети» АО «РЭС» под руководством Виктора Захаровича были разработаны схемы и проведен монтаж оборудования двух электротехнических лабораторий, проводящих диагностику оборудования подстанций 110, 35, 10 кВ и испытаний кабельных линий 10 кВ.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Заслуги высококлассного инженера и опытного руководителя не остались незамеченными - Виктор Захарович неоднократно удостаивался наград как на уровне предприятия, города и области, так и на отраслевом уровне. За плодотворную работу в системе топливно-энергетического комплекса он был награжден почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, а также почетным знаком «За вклад в энергетику» и благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Конечно, подобные достижения отчасти обусловлены и всесторонней поддержкой коллег. Виктор Захарович отмечает:

- Я рад, что в СГИ такой коллектив соратников, которые ценят свой труд и понимают, что все, что они делают, нужно людям. Это вдохновляет.

Без преувеличения можно сказать, что от высокого уровня квалификации специалистов службы грозозащиты и изоляции АО «РЭС», их сложного и кропотливого труда во многом зависят качество и надежность электроснабжения потребителей региона.