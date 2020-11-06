На вокзал - только в маске

На замечания почти все сибиряки реагировали адекватно - сразу доставили припрятанные на всякий случай защитные средства и надевали. Фото: Михаил ДОКУКИН

Утром 3 ноября желающие уехать на электричке из Сокура в Новосибирск испытали легкое недоумение. На входе в здание вокзала сибиряков встречали люди в форме. Среди них были не только представители Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств, но и еще пара сотрудников транспортной полиции и специалист Роспотребнадзора. Корреспондент «Комсомолки» стал участником профилактического рейда. Подробности - в нашем материале.

Безопасность пассажиров - в приоритете

В Новосибирской области повсеместно действует масочный режим. Согласно постановлению главы региона Андрея Травникова сибирякам предписано пользоваться гигиеническими масками при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также на станциях и остановках всех видов транспорта, включая вокзалы.

27 октября Роспотребнадзор выпустил постановление, которое касается жителей всей страны. Ведомство рекомендовало носить маски не только в транспорте, но и на парковках, в лифтах и в местах массового пребывания людей. На сайте Роспотребнадзора уточняется, что под это определение попадает любая территория общего пользования, где могут одновременно находиться более 50 человек. Контроль за соблюдением возложен на местные власти.

В здании вокзала обязательно следует носить маски и соблюдать дистанцию. Такое объявление пассажиры электропоездов на станции Сокур слышат регулярно. О мерах безопасности им напоминают и на входе. Без средств защиты внутрь не пройти.

По оценкам железнодорожников, через вокзал Сокура ежедневно проходят порядка тысячи пассажиров, а проверка в предпраздничный день проводилась не в самое пиковое время.

В зданиях вокзалов обязательно следует носить маски и соблюдать дистанцию. Фото: Михаил ДОКУКИН

Впрочем, вид людей в форме на входе в здание вокзала вызывал у пассажиров разную реакцию. Кто-то открывал дверь с опаской, кто-то настороженно спешил спрятать лицо под маской, а кто-то и вовсе не осмеливался войти внутрь.

- Это мероприятие, которое мы проводим на вокзале Сокура, далеко не первое. В период распространения коронавируса перед структурами РЖД стоят особые задачи - обеспечить безопасность здоровья не только сотрудников, но и пассажиров. Помимо рейдов, которые проводятся регулярно и по установленному графику, на вокзалах, остановочных павильонах ежедневно дезинфицируются все контактные поверхности. В местах общего пользования установлены санитайзеры с антисептиками, размещены плакаты о необходимости соблюдения безопасной дистанции, а также нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции. На мой взгляд, комплекс мер, принимаемых железной дорогой, позволяет замедлить темп распространения пандемии, - поделился с «Комсомолкой» главный инженер Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств Николай Галуза.

Кроме того, по его словам, по громкой связи для пассажиров регулярно звучат объявления о необходимости соблюдения масочного режима.

- Если в помещении вокзала находится пассажир без маски, наши сотрудники просят его соблюдать правила и пользоваться средством индивидуальной защиты. Если беседа не помогает, мы вызываем сотрудников полиции. После вмешательства блюстителей порядка человек уже, как правило, не спорит и надевает маску. На моей практике на станции Сокур штрафов не было, - продолжает собеседник. - Могу сказать, что нарушения практически сводятся к нулю. В начале пандемии люди остро реагировали на просьбу надеть маску. Сейчас ситуация иная.

Одни - в масках, другие - без

В день проверки на вокзале Сокура немноголюдно. На входе в здание звучат объявления, напоминающие о том, что в регионе действует масочный режим. Пассажира без средства индивидуальной защиты внутрь не пускают.

В день проведения рейда было заметно, что дисциплину здесь соблюдали и пенсионеры, и студенты, а к немногочисленным несогласным подходили проверяющие и проводили профилактическую беседу. У пассажиров, как правило, возражений не возникало.

На замечания почти все сибиряки реагировали адекватно - сразу же доставали припрятанные на всякий случай защитные средства и надевали. Также спокойно выслушивали разъяснения и предупреждения.

Однако среди 47 пассажиров, которые за время часового рейда прошли через здание вокзала, нашлись и яростные антимасочники. Например, громко возмущавшаяся девушка с ребенком надела маску лишь после нескольких замечаний.

Проверка показала, что большинство пассажиров вокзала ответственно подходят к требованиям властей - носят маски, обрабатывают руки. Некоторые пассажиры-нарушители на вопрос об отсутствии средства индивидуальной защиты уверяли, что знают о необходимости ношения маски, и доставали ее из кармана.

В этот раз в рейде ограничились разговорами. Никого штрафовать не стали. В конечном итоге все посетители вокзала воспользовались средствами индивидуальной защиты.

Сейчас, по словам проверяющих, противников масочного режима становится все меньше. Жители области стали более ответственно относиться к правилам безопасности. Медики говорят, что маска не только защитит носителя при контакте с инфицированным, но и обезопасит окружающих.

Несмотря на пандемию коронавируса, в регионе открываются новые железнодорожные вокзалы. Фото: Михаил ДОКУКИН

Коронавирус - не помеха

Несмотря на непростой экономический год, в нашем регионе не остались без внимания инфраструктурные объекты пригородного пассажирского комплекса Западно-Сибирской железной дороги.

Например, в июле ввели в эксплуатацию современный вокзальный комплекс на железнодорожной станции Сокур. Здесь построено новое пассажирское здание, отремонтирована перронная платформа, благоустроена прилегающая территория.

На западном направлении завершены работы по ремонту фасада и прилегающей территории вокзала на станции Коченево.

Как рассказал «Комсомолке» главный инженер Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств Николай Галуза, в период пандемии завершились сезонные работы по ремонту ряда объектов, среди которых только в границах Новосибирской области отремонтированы шесть пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах: Сокур, Коченево, Убинская, Обское море, Сельская, Чебула.

- На сегодняшний день работы по всем объектам завершены, а общая сумма вложений в обновление пригородной пассажирской инфраструктуры в границах нашего региона, включая новое пассажирское здание на станции Сокур, составила более 130 миллионов рублей, - резюмировал собеседник.