Растет ли загрязненность воздуха в Новосибирске?

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Комсомольская правда отвечает на вопросы о влиянии новосибирской теплоэнергетики на окружающую среду.

За прошедшее десятилетие воздух в Новосибирске, тем не менее, стал несколько чище. Если в 2010 году выбросов было около 262 тонн, то по итогам 2018 года их удалось снизить на 36% - до 168 тысяч тонн. Такую информацию приводит Сибирская генерирующая компания со ссылкой на официальные данные мэрии Новосибирска.

По информации муниципалитета, автомобили дают более 50% всех общегородских выбросов, на долю ТЭЦ приходится около 39% всех выбросов, остальное - промышленность.

С 2010 по 2019 новосибирские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ снизили выбросы загрязняющих веществ на 25% - с 92 до 69 тысяч тонн, заявили энергетики.

Лидер снижения объема выбросов - крупнейшая станция Новосибирска ТЭЦ-5, она сократила их за 10-летний период на 43%. Повлияли на это новая система очистки котлов, переход в 2018 году на новый тип топлива с меньшей зольностью – бурый уголь. Также все станции проводят ежегодную модернизацию и ремонт очистного оборудования.

Кстати, количество выбросов от автомобилей, по данным городских властей, тоже постепенно снижается, поэтому их доля в общей структуре не увеличивается.

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