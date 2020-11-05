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Политика

Захват колонны и заложники в тире: как тренируются разведчики в Новосибирске

Мы побывали в училище, где готовят элиту армии России
Алена МАРТЫНОВА
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Новосибирская школа разведки считается одной из сильнейших.

Новосибирская школа разведки считается одной из сильнейших.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирская школа разведки считается одной из самых сильных не только в стране, но и в мире. Ко Дню разведчика мы побывали на военном полигоне и территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), чтобы своими глазами увидеть, как тренируются курсанты.

Учения. Засада для колонны «боевиков».

Учения. Засада для колонны «боевиков».

Фото: Алена МАРТЫНОВА

…Гусеницы БМП вмяли в грязь свежевыпавший снег. Колонна из военного грузовика и нескольких БМП проследовала по колее вдоль лесной полосы. На броне — «боевики». Внезапно в голове колонны раздался взрыв, из леса выскочили бойцы в маскировочных зимних костюмах, началась перестрелка. Уничтожив «террористов», разведчики вытащили из кабины грузовика «языка» (скорее всего, командира «боевиков») и бесшумно ушли с ним в лес.

«Боевики» на броне.

«Боевики» на броне.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так проходят занятия на полигоне Новосибирского училища. Замаскированные бойцы и «боевики» — курсанты-разведчики из НВВКУ. Взрывы и стрельба — холостыми (но громко), зима — настоящая.

Выпал снег — разведчики облачились в маскировочные костюмы.

Выпал снег — разведчики облачились в маскировочные костюмы.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЛАЗЕРЫ, БЕСПИЛОТНИКИ, ТЕПЛОВИЗОРЫ

— В реальных условиях на такие операции отправляют высококлассных специалистов и офицеров разведки, — рассказывает третьекурсник Артем. — В современных условиях действия разведгруппы по захвату «языка» обеспечиваются новейшими техническими средствами разведки. С помощью радиолокационной станции можно обнаруживать различные движущие цели на дальностях до пяти километров. Тепловизор позволяет вести разведку в условиях ограниченной видимости: ночью, в тумане. Беспилотник передает развединформацию с воздуха, соответственно.

Перестрелка, в ходе которой разведчики «уничтожили» «боевиков», кроме одного.

Перестрелка, в ходе которой разведчики «уничтожили» «боевиков», кроме одного.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Начальник НВВКУ Сергей Марковчин добавляет, что современные технические средства нацелены не только на решение задач поиска, но и на сохранение жизней военнослужащим.

Из кабины грузовика разведчики взяли в плен «языка» и увели его в лес.

Из кабины грузовика разведчики взяли в плен «языка» и увели его в лес.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

— На первый план сейчас выходят беспилотники, приборы ночного видения, тепловизионные устройства. Разведчику нужно уметь хорошо маскироваться, незаметно преодолевать препятствия, создаваемые противником, — говорит Сергей Марковчин. — Все, что нужно разведчику в наше время, в училище есть: учебно-материальная база, все современные и перспективные виды вооружения и техники, наработки нашего военно-промышленного комплекса. Мы стараемся быть при этом не просто потребителями: мол, что дали — тем и пользуемся. А еще по результатам их эксплуатации подсказываем разработчикам, что мы выявили на практике, как улучшить разведывательные приборы. И наше мнение учитывают при разработке и доработке приборов.

Специальные приборы помогают разведчикам выполнить боевую задачу и сохранить себе жизнь.

Специальные приборы помогают разведчикам выполнить боевую задачу и сохранить себе жизнь.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

На этом полигоне есть все, чтобы разведчики тут в буквальном смысле жили, отрабатывая тактические и боевые упражнения: комплекс препятствий «Тропа разведчика», войсковое стрельбище, тактическое поле, учебные поля по топографии и инженерной подготовке, огневой городок боевых машин, танкодром, директриса БМП (БТР), автодром, вододром.

Командиры и преподаватели в училище прошли горячие точки.

Командиры и преподаватели в училище прошли горячие точки.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как только на полигоне лег снег ровным ковром, снайперы и пулеметчики прежде, чем выйти на огневой рубеж стрельбища, надевают белые маскировочные костюмы.

В Сибири на учениях можно отработать самые разные климатические условия.

В Сибири на учениях можно отработать самые разные климатические условия.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

— На войсковом стрельбище курсанты выполняют все упражнения согласно Курса стрельб из стрелкового оружия: пистолетов, автоматов, пулеметов, специального оружия и гранатометов, — показывает преподаватель училища Дмитрий Базаркин. — Здесь создана мишенная обстановка, имитирующая ту или иную местность.

На стрельбище полигона можно отработать максимум стрелковых упражнений.

На стрельбище полигона можно отработать максимум стрелковых упражнений.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИМИТАЦИЯ ГОР И ПУСТЫНИ

Большим помощником в подготовке стрелков стал лазерный интерактивный комплекс «БЛИК-ВТ», который расположен в специализированном классе на территории училища. В этом тире курсанты учатся обращаться с оружием, а сборные команды училища по армейской и тактической стрельбе оттачивают навыки, готовясь к армейским играм «Отличники войсковой разведки», «Снайперский рубеж». Новосибирские стрелки стабильно занимают призовые места на соревнованиях.

Разведчики должны уметь стрелять из разных видов оружия.

Разведчики должны уметь стрелять из разных видов оружия.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Комплекс позволяет создать на мишенном экране различную местность и обстановку с условным противником для любого региона, включая городские условия, горную или таежную местность, или даже помещение с заложниками и террористами. Стреляют в этом тире из макетов боевого оружия, в которые встроено лазерное оборудование. По массе они не отличаются от настоящего оружия, но не дают отдачу при стрельбе. Так курсанты оттачивают навыки стрельбы и маневрирования во время нее, при этом не расходуя боеприпасы.

В училище есть лазерный тир, где можно отработать навыки стрельбы, не расходуя боеприпасы.

В училище есть лазерный тир, где можно отработать навыки стрельбы, не расходуя боеприпасы.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году на международных армейских играх «Отличники войсковой разведки» российская команда одержала победу. Новосибирские курсанты были заряжены на рекорды: они показали лучшее время за всю историю игр на полосе препятствий «Тропа разведчика», на марш-броске и во время прохождения дистанции на БМП.

В тире на стену проектируются разные ситуации и местность.

В тире на стену проектируются разные ситуации и местность.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Половина команды — это вчерашние первокурсники, перешедшие в этом году на второй курс, — описывает победителей Сергей Марковчин. — Такого результата удалось добиться, благодаря сильному тренерскому штабу, всестороннему и качественному обеспечению подготовки команды Главным командованием Сухопутных войск, и конечно же, связи поколений: старший курс передает знания младшему. За полгода до выпуска наши ребята как инструкторы работают — подтягивают остальных.

Начальник НВВКУ Сергей Марковчин говорит, что главное в разведке — не только выполнить задачу, но и вернуться живым.

Начальник НВВКУ Сергей Марковчин говорит, что главное в разведке — не только выполнить задачу, но и вернуться живым.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В НВВКУ учатся не только военнослужащие со всей России, но и из других стран.

— Новосибирское училище на сегодняшний день — это военный бренд. У нас сейчас учатся военнослужащие из 18 стран. Мы — единственный вуз, который осуществляет базовую подготовку по войсковой разведке, — говорит Сергей Марковчин. — Разведка — это такой вид боевого обеспечения, от которого в большей части зависит успех выполнения любой боевой задачи. Потому что разведчик, в первую очередь, изучает противника, оценивает его, дает исходные данные для выполнения боевой задачи основным подразделениям. Мы можем смело говорить, что у нас есть наша, сибирская школа разведки. У нас есть наше имя воина — сибиряка-разведчика. В училище созданы условия для подготовки специалистов, которые могут выполнить любую задачу в любой точке планеты. В этом нам помогает, в том числе, и сибирский климат. Физико-географические и климатические условия региона способствуют подготовке офицеров-разведчиков для прохождения службы в условиях арктической, горной, пустынной и сложно-пересеченной лесистой местности. Мы можем и «Арктику» отрабатывать, и горы, и пересеченную местность, и тайгу. Ко всему готовы.

История сибирской разведки писана кровью.

История сибирской разведки писана кровью.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

СПРАВКА "КП"

Новосибирское высшее военное командное училище создано в 1967 году. За это время училище выпустило более 25 тысяч офицеров, из них 28 выпускников удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Выпускники училища принимали участие во всех вооруженных конфликтах, миротворческих и специальных операциях (Афганистан, Чечня, Южная Осетия, миротворческие операции и другие).

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