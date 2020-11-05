Захват колонны и заложники в тире: как тренируются разведчики в Новосибирске

Новосибирская школа разведки считается одной из сильнейших. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирская школа разведки считается одной из самых сильных не только в стране, но и в мире. Ко Дню разведчика мы побывали на военном полигоне и территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), чтобы своими глазами увидеть, как тренируются курсанты.

Учения. Засада для колонны «боевиков». Фото: Алена МАРТЫНОВА

…Гусеницы БМП вмяли в грязь свежевыпавший снег. Колонна из военного грузовика и нескольких БМП проследовала по колее вдоль лесной полосы. На броне — «боевики». Внезапно в голове колонны раздался взрыв, из леса выскочили бойцы в маскировочных зимних костюмах, началась перестрелка. Уничтожив «террористов», разведчики вытащили из кабины грузовика «языка» (скорее всего, командира «боевиков») и бесшумно ушли с ним в лес.

«Боевики» на броне. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так проходят занятия на полигоне Новосибирского училища. Замаскированные бойцы и «боевики» — курсанты-разведчики из НВВКУ. Взрывы и стрельба — холостыми (но громко), зима — настоящая.

Выпал снег — разведчики облачились в маскировочные костюмы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЛАЗЕРЫ, БЕСПИЛОТНИКИ, ТЕПЛОВИЗОРЫ

— В реальных условиях на такие операции отправляют высококлассных специалистов и офицеров разведки, — рассказывает третьекурсник Артем. — В современных условиях действия разведгруппы по захвату «языка» обеспечиваются новейшими техническими средствами разведки. С помощью радиолокационной станции можно обнаруживать различные движущие цели на дальностях до пяти километров. Тепловизор позволяет вести разведку в условиях ограниченной видимости: ночью, в тумане. Беспилотник передает развединформацию с воздуха, соответственно.

Перестрелка, в ходе которой разведчики «уничтожили» «боевиков», кроме одного. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Начальник НВВКУ Сергей Марковчин добавляет, что современные технические средства нацелены не только на решение задач поиска, но и на сохранение жизней военнослужащим.

Из кабины грузовика разведчики взяли в плен «языка» и увели его в лес. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— На первый план сейчас выходят беспилотники, приборы ночного видения, тепловизионные устройства. Разведчику нужно уметь хорошо маскироваться, незаметно преодолевать препятствия, создаваемые противником, — говорит Сергей Марковчин. — Все, что нужно разведчику в наше время, в училище есть: учебно-материальная база, все современные и перспективные виды вооружения и техники, наработки нашего военно-промышленного комплекса. Мы стараемся быть при этом не просто потребителями: мол, что дали — тем и пользуемся. А еще по результатам их эксплуатации подсказываем разработчикам, что мы выявили на практике, как улучшить разведывательные приборы. И наше мнение учитывают при разработке и доработке приборов.

Специальные приборы помогают разведчикам выполнить боевую задачу и сохранить себе жизнь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На этом полигоне есть все, чтобы разведчики тут в буквальном смысле жили, отрабатывая тактические и боевые упражнения: комплекс препятствий «Тропа разведчика», войсковое стрельбище, тактическое поле, учебные поля по топографии и инженерной подготовке, огневой городок боевых машин, танкодром, директриса БМП (БТР), автодром, вододром.

Командиры и преподаватели в училище прошли горячие точки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как только на полигоне лег снег ровным ковром, снайперы и пулеметчики прежде, чем выйти на огневой рубеж стрельбища, надевают белые маскировочные костюмы.

В Сибири на учениях можно отработать самые разные климатические условия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— На войсковом стрельбище курсанты выполняют все упражнения согласно Курса стрельб из стрелкового оружия: пистолетов, автоматов, пулеметов, специального оружия и гранатометов, — показывает преподаватель училища Дмитрий Базаркин. — Здесь создана мишенная обстановка, имитирующая ту или иную местность.

На стрельбище полигона можно отработать максимум стрелковых упражнений. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИМИТАЦИЯ ГОР И ПУСТЫНИ

Большим помощником в подготовке стрелков стал лазерный интерактивный комплекс «БЛИК-ВТ», который расположен в специализированном классе на территории училища. В этом тире курсанты учатся обращаться с оружием, а сборные команды училища по армейской и тактической стрельбе оттачивают навыки, готовясь к армейским играм «Отличники войсковой разведки», «Снайперский рубеж». Новосибирские стрелки стабильно занимают призовые места на соревнованиях.

Разведчики должны уметь стрелять из разных видов оружия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Комплекс позволяет создать на мишенном экране различную местность и обстановку с условным противником для любого региона, включая городские условия, горную или таежную местность, или даже помещение с заложниками и террористами. Стреляют в этом тире из макетов боевого оружия, в которые встроено лазерное оборудование. По массе они не отличаются от настоящего оружия, но не дают отдачу при стрельбе. Так курсанты оттачивают навыки стрельбы и маневрирования во время нее, при этом не расходуя боеприпасы.

В училище есть лазерный тир, где можно отработать навыки стрельбы, не расходуя боеприпасы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году на международных армейских играх «Отличники войсковой разведки» российская команда одержала победу. Новосибирские курсанты были заряжены на рекорды: они показали лучшее время за всю историю игр на полосе препятствий «Тропа разведчика», на марш-броске и во время прохождения дистанции на БМП.

В тире на стену проектируются разные ситуации и местность. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Половина команды — это вчерашние первокурсники, перешедшие в этом году на второй курс, — описывает победителей Сергей Марковчин. — Такого результата удалось добиться, благодаря сильному тренерскому штабу, всестороннему и качественному обеспечению подготовки команды Главным командованием Сухопутных войск, и конечно же, связи поколений: старший курс передает знания младшему. За полгода до выпуска наши ребята как инструкторы работают — подтягивают остальных.

Начальник НВВКУ Сергей Марковчин говорит, что главное в разведке — не только выполнить задачу, но и вернуться живым. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В НВВКУ учатся не только военнослужащие со всей России, но и из других стран.

— Новосибирское училище на сегодняшний день — это военный бренд. У нас сейчас учатся военнослужащие из 18 стран. Мы — единственный вуз, который осуществляет базовую подготовку по войсковой разведке, — говорит Сергей Марковчин. — Разведка — это такой вид боевого обеспечения, от которого в большей части зависит успех выполнения любой боевой задачи. Потому что разведчик, в первую очередь, изучает противника, оценивает его, дает исходные данные для выполнения боевой задачи основным подразделениям. Мы можем смело говорить, что у нас есть наша, сибирская школа разведки. У нас есть наше имя воина — сибиряка-разведчика. В училище созданы условия для подготовки специалистов, которые могут выполнить любую задачу в любой точке планеты. В этом нам помогает, в том числе, и сибирский климат. Физико-географические и климатические условия региона способствуют подготовке офицеров-разведчиков для прохождения службы в условиях арктической, горной, пустынной и сложно-пересеченной лесистой местности. Мы можем и «Арктику» отрабатывать, и горы, и пересеченную местность, и тайгу. Ко всему готовы.

История сибирской разведки писана кровью. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СПРАВКА "КП"

Новосибирское высшее военное командное училище создано в 1967 году. За это время училище выпустило более 25 тысяч офицеров, из них 28 выпускников удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Выпускники училища принимали участие во всех вооруженных конфликтах, миротворческих и специальных операциях (Афганистан, Чечня, Южная Осетия, миротворческие операции и другие).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru