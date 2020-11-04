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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 ноября 2020 года: отмена спектаклей, новый обсерватор и драка у кабинета врача

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 ноября 2020 года
Никита МАНЬКО
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В поликлиниках и больницах огромные очереди ко врачам.

В поликлиниках и больницах огромные очереди ко врачам.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 ноября 2020 года. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 181 новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала вспышки эпидемии коронавируса в Новосибирской области заразились 18 025 человек. Количество излечившихся выросло до 14 820 человек.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

Врачи выявили 11 заболевших детей за прошедшие сутки, всего с начала эпидемии COVID-19 был обнаружен у 1 151 ребенка. По данным оперативного штаба. в детской больнице №3 находятся 52 ребенка с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

БОЛЕЕ 600 ЖЕРТВ COVID-19

Три пациента скончались в минувшие сутки, причиной их смерти стало заболевание COVID-19. По информации оперативного штаба среди умерших оказались 79-летний мужчина и две женщины в возрасте 83 года и 85 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 603 человека.

Врачи сообщили — в отделениях реанимации находятся 114 пациентов. Еще 33 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

СМЕРТЬ ИЗВЕСТНОГО ВРАЧА

В Новосибирске умерла директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина. Светлана Владимировна преподавала терапию в медучилище №3, затем заняла должность замдиректра по научно-методической работе. С 2004 года Светлана Домахина возглавила Новосибирский медицинский колледж. В Новосибирской областной ассоциации врачей выразили соболезнования родным и близким. Но о причинах смерти медика не сообщается.

ТАКСИСТЫ-ВОЛОНТЕРЫ

Таксисты из Бердска отвезли к пациентам первых врачей. Делают они это абсолютно бесплатно. Сейчас «волонтерят» три машины.

— Такое впервые в Бердске. У нас две взрослых поликлиники, они обслуживают 80 тысяч пациентов, у врача бывает по 20 вызов за день. Сейчас у нас есть три автомобиля волонтеров: это машины Ивана, Ирины и еще одну вместе с водителем выделил депутат, — рассказала главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская и поблагодарила через «Комсомолку» шоферов.

НЕРВЫ СДАЮТ

В поликлиниках и больницах по-прежнему огромные очереди. У некоторых пациентов сдают нервы, случаются конфликты. Так, врачи поликлиники №1 на улице Пушкина в Искитиме написали заявление на буяна. Мужчина избил женщину, которая пыталась зайти в кабинет врача, а также повредил дверь в кабинет.

- После работы зашла в больницу взять направление в процедурный кабинет для бывшей свекрови, которая оказалась дома с пневмонией и температурой выше 38 градусов. Я даже не заходила в кабинет, а попросила позвать медсестру, чтоб не отвлекать врача. У этого психа на всех была матерная реакция — даже при вопросе «кто последний», — рассказала потерпевшая Марина.

В ГОРОДЕ МОЖЕТ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ОБСЕРВАТОР

Новосибирский центр соцпомощи семье и детям «Заря» могут перепрофилировать в обсерватор. Этот вопрос мэр города Анатолий Локоть обсудит на выездном совещании 5 ноября. Чиновники, в том числе от минздрава, признаются, даже не думали, что осенняя вспышка коронавируса будет такой масштабной. Поэтому нужны все новые и новые места для размещения зараженных и больных.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 181 человек

Количество пациентов в реанимации: 114 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение — онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но надо уточнять график работы в каждом индивидуально. Некоторые коллективы уходят на двухнедельный карантин из-за вспышек коронавируса. Кто-то меняет репертуар. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль. Причиной такому решению послужил низкий спрос на билеты

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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