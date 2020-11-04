Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 ноября 2020 года: отмена спектаклей, новый обсерватор и драка у кабинета врача

В поликлиниках и больницах огромные очереди ко врачам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 ноября 2020 года. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 181 новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала вспышки эпидемии коронавируса в Новосибирской области заразились 18 025 человек. Количество излечившихся выросло до 14 820 человек.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

Врачи выявили 11 заболевших детей за прошедшие сутки, всего с начала эпидемии COVID-19 был обнаружен у 1 151 ребенка. По данным оперативного штаба. в детской больнице №3 находятся 52 ребенка с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

БОЛЕЕ 600 ЖЕРТВ COVID-19

Три пациента скончались в минувшие сутки, причиной их смерти стало заболевание COVID-19. По информации оперативного штаба среди умерших оказались 79-летний мужчина и две женщины в возрасте 83 года и 85 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 603 человека.

Врачи сообщили — в отделениях реанимации находятся 114 пациентов. Еще 33 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

СМЕРТЬ ИЗВЕСТНОГО ВРАЧА

В Новосибирске умерла директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина. Светлана Владимировна преподавала терапию в медучилище №3, затем заняла должность замдиректра по научно-методической работе. С 2004 года Светлана Домахина возглавила Новосибирский медицинский колледж. В Новосибирской областной ассоциации врачей выразили соболезнования родным и близким. Но о причинах смерти медика не сообщается.

ТАКСИСТЫ-ВОЛОНТЕРЫ

Таксисты из Бердска отвезли к пациентам первых врачей. Делают они это абсолютно бесплатно. Сейчас «волонтерят» три машины.

— Такое впервые в Бердске. У нас две взрослых поликлиники, они обслуживают 80 тысяч пациентов, у врача бывает по 20 вызов за день. Сейчас у нас есть три автомобиля волонтеров: это машины Ивана, Ирины и еще одну вместе с водителем выделил депутат, — рассказала главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская и поблагодарила через «Комсомолку» шоферов.

НЕРВЫ СДАЮТ

В поликлиниках и больницах по-прежнему огромные очереди. У некоторых пациентов сдают нервы, случаются конфликты. Так, врачи поликлиники №1 на улице Пушкина в Искитиме написали заявление на буяна. Мужчина избил женщину, которая пыталась зайти в кабинет врача, а также повредил дверь в кабинет.

- После работы зашла в больницу взять направление в процедурный кабинет для бывшей свекрови, которая оказалась дома с пневмонией и температурой выше 38 градусов. Я даже не заходила в кабинет, а попросила позвать медсестру, чтоб не отвлекать врача. У этого психа на всех была матерная реакция — даже при вопросе «кто последний», — рассказала потерпевшая Марина.

В ГОРОДЕ МОЖЕТ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ОБСЕРВАТОР

Новосибирский центр соцпомощи семье и детям «Заря» могут перепрофилировать в обсерватор. Этот вопрос мэр города Анатолий Локоть обсудит на выездном совещании 5 ноября. Чиновники, в том числе от минздрава, признаются, даже не думали, что осенняя вспышка коронавируса будет такой масштабной. Поэтому нужны все новые и новые места для размещения зараженных и больных.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 181 человек

Количество пациентов в реанимации: 114 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение — онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но надо уточнять график работы в каждом индивидуально. Некоторые коллективы уходят на двухнедельный карантин из-за вспышек коронавируса. Кто-то меняет репертуар. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль. Причиной такому решению послужил низкий спрос на билеты

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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